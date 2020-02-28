Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сообщил поклонникам о планах на ближайшее будущее

Свой пост немецкий музыкант сопроводил лишь тремя словами, но этого оказалось достаточно, чтобы фанаты поняли его намек. Поклонники начали активно обсуждать слова Тилля Линдеманна, выражая также надежду на то, что концерт, который, судя по всему, имел в виду артист, не отменят. Настроение подписчиков в комментариях стало шуточным, поскольку многие начали спрашивать, когда же солист Rammstein планирует приехать в Россию. Другие писали, что страна любит исполнителя.Еще часть интернет-пользователей обратила внимание, что фото лидер популярного коллектива сделал возле Иверской часовни в Москве. Одна из юзерш написала, что певец пришел покаяться, а другие ее поддержали, так как звезда является атеистом. Ранее музыкант сообщил о планах дать несколько шоу в РФ в рамках тура группы Lindemann. Концерт пройдет 15 марта в «ВТБ Арене».