Дом-2 могут оштрафовать из -за татуировки Дмитрия Тузова





Дмитрий Тузов уже привлекал внимание зрителей своим неадекватным и агрессивным поведением в «Дом-2». По мнению многих поклонников, Тузов сумел переплюнуть по неадекватности и хамству даже самых отпетых участников за всё время существования этого телепроекта. Но, как оказалось, поведение - это не самая угрожающая для шоу черта молодого человека.Не так давно, в одном из эфиров, на телеэкране промелькнули татуировки Дмитрий Тузова. На обоих плечах участника нарисованы свастики, что в прямую попадает под действие закона РФ о пропаганде нацизма. За Тузова заступился Андрей Черкасов, он объяснил подписчикам, что это ошибки молодости и Дмитрий уже занимается их сведением.Скорее всего и для Дмитрия Тузова, и для организаторов телепроекта это не пройдет бесследно. Надо полагать проект не закроют, но и молодому человеку, и телеканалу придётся заплатить крупный штраф.