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Дом-2 могут оштрафовать из -за татуировки Дмитрия Тузова

В интернете часто создаются призывы к закрытию телепроекта «Дом-2». Многие телезрители регулярно находится в шоке, насколько отвратительное поведение участников этой телестройки транслируется на огромную аудиторию. Возможно теперь недавнее происшествие с Дмитрием Тузовым поставить поставит под угрозу существование проекта.

Дом-2 могут оштрафовать из -за татуировки Дмитрия Тузова

Дмитрий Тузов уже привлекал внимание зрителей своим неадекватным и агрессивным поведением в «Дом-2». По мнению многих поклонников, Тузов сумел переплюнуть по неадекватности и хамству даже самых отпетых участников за всё время существования этого телепроекта. Но, как оказалось, поведение - это не самая угрожающая для шоу черта молодого человека.


Не так давно, в одном из эфиров, на телеэкране промелькнули татуировки Дмитрий Тузова. На обоих плечах участника нарисованы свастики, что в прямую попадает под действие закона РФ о пропаганде нацизма. За Тузова заступился Андрей Черкасов, он объяснил подписчикам, что это ошибки молодости и Дмитрий уже занимается их сведением.

Скорее всего и для Дмитрия Тузова, и для организаторов телепроекта это не пройдет бесследно. Надо полагать проект не закроют, но и молодому человеку, и телеканалу придётся заплатить крупный штраф.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:53

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