Александр Малинин может подать на бывшую жену и дочь ответный иск

«Эмма мудрая женщина. Не сомневаюсь, что она и Александр примут разумное решение», - отметила Мила Романиди.





По мнению исполнительницы, Ольга Зарубина и её дочь вряд ли осуществят своё намерение дойти до суда, но если даже они это и сделают, то, скорее всего, не выиграют. Мало того, данная ситуация может обернуться против них же самих, считает артистка. Как пишет интернет-издание «Собеседник», Александр Малинин и его нынешняя жена Эмма готовы подавать встречный иск – о защите достоинства и чести, и у них в разы больше шансов победить.