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Александр Малинин может подать на бывшую жену и дочь ответный иск

На днях Ольга Зарубина, экс-супруга эстрадного исполнителя Александра Малинина, и их предполагаемая дочь Ника публично заявили о том, что намерены подать на артиста в суд с требованием выплатить им денежные средства в размере 3 миллионов рублей. На защиту знаменитости встала певица Мила Романиди, рассказавшая, что он может подать к бывшей семье ответный иск.
Александр Малинин может подать на бывшую жену и дочь ответный иск

По мнению исполнительницы, Ольга Зарубина и её дочь вряд ли осуществят своё намерение дойти до суда, но если даже они это и сделают, то, скорее всего, не выиграют. Мало того, данная ситуация может обернуться против них же самих, считает артистка. Как пишет интернет-издание «Собеседник», Александр Малинин и его нынешняя жена Эмма готовы подавать встречный иск – о защите достоинства и чести, и у них в разы больше шансов победить.

«Эмма мудрая женщина. Не сомневаюсь, что она и Александр примут разумное решение», - отметила Мила Романиди.

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:04

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