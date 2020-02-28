Александр Малинин может подать на бывшую жену и дочь ответный иск
На днях Ольга Зарубина, экс-супруга эстрадного исполнителя Александра Малинина, и их предполагаемая дочь Ника публично заявили о том, что намерены подать на артиста в суд с требованием выплатить им денежные средства в размере 3 миллионов рублей. На защиту знаменитости встала певица Мила Романиди, рассказавшая, что он может подать к бывшей семье ответный иск.
По мнению исполнительницы, Ольга Зарубина и её дочь вряд ли осуществят своё намерение дойти до суда, но если даже они это и сделают, то, скорее всего, не выиграют. Мало того, данная ситуация может обернуться против них же самих, считает артистка. Как пишет интернет-издание «Собеседник», Александр Малинин и его нынешняя жена Эмма готовы подавать встречный иск – о защите достоинства и чести, и у них в разы больше шансов победить.
По мнению исполнительницы, Ольга Зарубина и её дочь вряд ли осуществят своё намерение дойти до суда, но если даже они это и сделают, то, скорее всего, не выиграют. Мало того, данная ситуация может обернуться против них же самих, считает артистка. Как пишет интернет-издание «Собеседник», Александр Малинин и его нынешняя жена Эмма готовы подавать встречный иск – о защите достоинства и чести, и у них в разы больше шансов победить.
«Эмма мудрая женщина. Не сомневаюсь, что она и Александр примут разумное решение», - отметила Мила Романиди.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:04