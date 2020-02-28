“Живой Кен” Родриго Алвес удалил кадык и "засветил" сосок после новой пластической операции





Родриго Алвес отправился в Лондон из Бельгии, чтобы продолжить превращение в женщину, удалив кадык. Эта пластическая операция помогла сделать лицо более нежным, как он считает, а подчеркнуть свою сексуальность он решил в салоне красоты. Специалисты сделали ему маникюр и педикюр, а также он предпочел боб-каре вместо длинных нарощенных прядей. Папарацци встретили шоумена на одной из вечеринок, где Алвес появился в черной облегающей блузке, красных брюках и шубе. Телеведущий отказался от бюстгальтера, в связи с чем публика увидела его оголившийся сосок из-за съехавшей набок одежды.В своем микроблоге Родриго Алвес сообщает поклонникам о своей смене пола, отмечая, что чувствует себя сексуальной женщиной. Также известно, что он принимает гормональные препараты.