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Меган Маркл намекнула на причастность Кейт Миддлтон и принца Уильяма к ее проблемам

Меган Маркл намекнула, что к происходящему в ее семье косвенно причастна Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом. Мнение герцогини Сассекской передали журналистам близкие подруги после откровенной беседы.

Как известно, после громкой свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в королевской семье не стихают конфликты. Новая волна распространилась после известия об отказе пары от обязанностей, а вскоре они планируют отказаться от собственного титула. Инсайдеры сообщили, что Маркл считает виноватой в происходящем Кейт Миддлтон, поскольку она якобы настроила против нее королеву Елизавету II. Причиной такого отношения супруга члена королевской семьи назвала зависть.

В Сети такой поворот событий считают вероятным, поскольку после принца Гарри близкой к королеве стала именно Миддлтон.

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В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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