Меган Маркл намекнула на причастность Кейт Миддлтон и принца Уильяма к ее проблемам





Как известно, после громкой свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в королевской семье не стихают конфликты. Новая волна распространилась после известия об отказе пары от обязанностей, а вскоре они планируют отказаться от собственного титула. Инсайдеры сообщили, что Маркл считает виноватой в происходящем Кейт Миддлтон, поскольку она якобы настроила против нее королеву Елизавету II. Причиной такого отношения супруга члена королевской семьи назвала зависть.В Сети такой поворот событий считают вероятным, поскольку после принца Гарри близкой к королеве стала именно Миддлтон.