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Алла Пугачева расслабляется с помощью массажа и бани

Алла Пугачева рассказала журналистам, как она расслабляется, когда появляется свободная минута. По словам артистки, в этом ей помогают массаж и баня.
Алла Пугачева расслабляется с помощью массажа и бани

Несмотря на свой возраст и заботы о детях Лизе и Гарри Галкиных, Примадонна успевает находить время для себя. Как сказала Пугачева, настоящим отдыхом для нее являются баня и бассейн, после чего она любит полежать на диване, пока ребята спят. В сауну супруга телеведущего ходит не просто так, а с самодельным скрабом, который готовит из меда и соли. Как сказала певица, данное средство не щиплет кожу. Также она дополняет вышеназванные процедуры массажем, который любит чувствовать «каждой клеткой тела». В некоторых случаях звезда российской эстрады приглашает остеопата.

Своим увлечением баней славится Анастасия Волочкова. Не так давно балерина разместила в Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной в турецкой бане. Телеведущая Лариса Гузеева также любит насладиться подобными процедурами.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:46

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