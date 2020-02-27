Алла Пугачева расслабляется с помощью массажа и бани





Несмотря на свой возраст и заботы о детях Лизе и Гарри Галкиных, Примадонна успевает находить время для себя. Как сказала Пугачева, настоящим отдыхом для нее являются баня и бассейн, после чего она любит полежать на диване, пока ребята спят. В сауну супруга телеведущего ходит не просто так, а с самодельным скрабом, который готовит из меда и соли. Как сказала певица, данное средство не щиплет кожу. Также она дополняет вышеназванные процедуры массажем, который любит чувствовать «каждой клеткой тела». В некоторых случаях звезда российской эстрады приглашает остеопата.Своим увлечением баней славится Анастасия Волочкова. Не так давно балерина разместила в Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной в турецкой бане. Телеведущая Лариса Гузеева также любит насладиться подобными процедурами.