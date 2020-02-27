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Набравший вес Андрей Данилко отказался назвать диагноз своего заболевания

Андрей Данилко рассказал журналистам о причинах резкого набора веса. По словам украинского певца, он страдает от заболевания, название которого озвучить отказался.
Набравший вес Андрей Данилко отказался назвать диагноз своего заболевания

Как сказала Верка Сердючка, лишние килограммы появились именно из-за недуга. Артист поспешил успокоить своих фанатов и рассказал, что сейчас он проходит лечение, которое дает свои результаты. Андрей Данилко добавил, что стал мало есть, а его внешний вид объясняется не злоупотреблением спиртным или едой. Врачи уже установили проблему, с которой столкнулся исполнитель. Диагноз, который он не стал озвучивать, поддается терапии. Кроме этого, представитель эстрады пожаловался на бессонницу и депрессию. По словам композитора, он не может ни с кем поделиться своими переживаниями, ведь так и не завел семью.

Как отметила Сердючка, в ее личной жизни «никогда не совпадало». Либо певца любили, либо он испытывал романтические чувства. «Меня любили очень много», - рассказал Данилко. В разговоре с корреспондентами он также признался, что в юности был избалован вниманием, но затем все изменилось. Сейчас звезда уже не смог бы жить с кем-то, так как привык к одиночеству.

О проблемах актера со здоровьем было известно давно. Осенью ему стало плохо во время съёмок новогодней передачи, из-за чего медики кололи режиссёру различные препараты.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:18

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