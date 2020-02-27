Набравший вес Андрей Данилко отказался назвать диагноз своего заболевания





Как сказала Верка Сердючка, лишние килограммы появились именно из-за недуга. Артист поспешил успокоить своих фанатов и рассказал, что сейчас он проходит лечение, которое дает свои результаты. Андрей Данилко добавил, что стал мало есть, а его внешний вид объясняется не злоупотреблением спиртным или едой. Врачи уже установили проблему, с которой столкнулся исполнитель. Диагноз, который он не стал озвучивать, поддается терапии. Кроме этого, представитель эстрады пожаловался на бессонницу и депрессию. По словам композитора, он не может ни с кем поделиться своими переживаниями, ведь так и не завел семью.Как отметила Сердючка, в ее личной жизни «никогда не совпадало». Либо певца любили, либо он испытывал романтические чувства., - рассказал Данилко. В разговоре с корреспондентами он также признался, что в юности был избалован вниманием, но затем все изменилось. Сейчас звезда уже не смог бы жить с кем-то, так как привык к одиночеству.О проблемах актера со здоровьем было известно давно. Осенью ему стало плохо во время съёмок новогодней передачи, из-за чего медики кололи режиссёру различные препараты.