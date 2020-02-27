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Дочь Анны Михалковой Лидия получила первое письмо из налоговой

Анна Михалкова поделилась с подписчиками в Instagram интересной новостью. 6-летней дочери актрисы Лидии впервые в жизни прислали письмо из налоговой.
Дочь Анны Михалковой Лидия получила первое письмо из налоговой

По словам знаменитости, ее наследница долгое время радовалась происходящему и никому не позволяла вскрывать конверт. Дочь Анны Михалковой Лидия бегала вокруг стола и кричала, что редко получает подобные документы. Артистка поздравила ребенка с первым письмом, а затем рассказала фолловерам, что ее публикация не про беспредел правительства и безобразие в налоговой. Затем звезда телеэкранов попросила поклонников считать, что девочка получила штраф за пересечение на самокате двух сплошных.

У актрисы также есть двое сыновей — Сергей и Андрей, которые появились на свет в ее отношениях с предпринимателем Альбертом Баковым. Старший наследник недавно был замешан в скандале со своей подругой Ксенией Пунтус, где фигурировала квартира, которая оформлена на Михалкову.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:00

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