Анастасия Волочкова опровергла слухи о сдаче квартиры в Санкт-Петербурге

Недавно на одном из сайтов, предлагающем недвижимость на продажу и аренду, появилось новое объявление, из которого следует, что Анастасия Волочкова готова сдавать свою квартиру в Санкт-Петербурге за 500 тысяч рублей в месяц. В своём Instagram-аккаунте балерина решила прокомментировать новость, опровергнув домыслы. Элитную жилплощадь, площадь которой составляет 200 м², подарил знаменитости её бывший возлюбленный - олигарх Сулейман Керимов. Апартаменты обошлись бизнесмену в 130 000 000 рублей.Балерина подчеркнула, что не намерена сдавать или продавать квартиру. Всё дело в том, что это жильё представляет для неё особую ценность, поскольку она считает Керимова главной любовью в жизни, передаёт "Комсомольская правда".