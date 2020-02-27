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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина за миллион рублей раскритикует мать на новом шоу

Скандал в семье Любови Успенской с участием ее дочери все никак не утихнет, а способствуют этому телевизионщики. Недавно стало известно, что дочь певицы Татьяна Плаксина примет участие в новом шоу, где продолжит критиковать мать за миллион рублей.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина за миллион рублей раскритикует мать на новом шоу

Руководитель Insider77.ru Максим Заболотный рассказал корреспондентам, что сейчас представители ТВ пытаются заполучить наследницу королевы русского шансона в качестве главной героини своих программ. На данный момент Татьяна Плаксина живет в Лос-Анджелесе, где за ней следят американские журналисты, нанятые российской стороной. Дочери артистки предлагают большие деньги. Как сказал представитель Любови Успенской, возможно телезрители увидят еще не одно шоу с участием 30-летней девушки.

По словам поклонников звезды отечественной эстрады, ее наследница неблагодарна, а сама исполнительница ее простила, поскольку знает, что все могут ошибаться. Сейчас отвлечься от происходящего знаменитости помогают друзья и работа. Коллеги Успенской комментируют ее сложные отношения с дочерью. Однако отец девушки Александр Плаксин продолжает оставаться в стороне.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:38

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