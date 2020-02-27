Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина за миллион рублей раскритикует мать на новом шоу





Руководитель Insider77.ru Максим Заболотный рассказал корреспондентам, что сейчас представители ТВ пытаются заполучить наследницу королевы русского шансона в качестве главной героини своих программ. На данный момент Татьяна Плаксина живет в Лос-Анджелесе, где за ней следят американские журналисты, нанятые российской стороной. Дочери артистки предлагают большие деньги. Как сказал представитель Любови Успенской, возможно телезрители увидят еще не одно шоу с участием 30-летней девушки.По словам поклонников звезды отечественной эстрады, ее наследница неблагодарна, а сама исполнительница ее простила, поскольку знает, что все могут ошибаться. Сейчас отвлечься от происходящего знаменитости помогают друзья и работа. Коллеги Успенской комментируют ее сложные отношения с дочерью. Однако отец девушки Александр Плаксин продолжает оставаться в стороне.