Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина за миллион рублей раскритикует мать на новом шоу
Скандал в семье Любови Успенской с участием ее дочери все никак не утихнет, а способствуют этому телевизионщики. Недавно стало известно, что дочь певицы Татьяна Плаксина примет участие в новом шоу, где продолжит критиковать мать за миллион рублей.
Руководитель Insider77.ru Максим Заболотный рассказал корреспондентам, что сейчас представители ТВ пытаются заполучить наследницу королевы русского шансона в качестве главной героини своих программ. На данный момент Татьяна Плаксина живет в Лос-Анджелесе, где за ней следят американские журналисты, нанятые российской стороной. Дочери артистки предлагают большие деньги. Как сказал представитель Любови Успенской, возможно телезрители увидят еще не одно шоу с участием 30-летней девушки.
По словам поклонников звезды отечественной эстрады, ее наследница неблагодарна, а сама исполнительница ее простила, поскольку знает, что все могут ошибаться. Сейчас отвлечься от происходящего знаменитости помогают друзья и работа. Коллеги Успенской комментируют ее сложные отношения с дочерью. Однако отец девушки Александр Плаксин продолжает оставаться в стороне.
Руководитель Insider77.ru Максим Заболотный рассказал корреспондентам, что сейчас представители ТВ пытаются заполучить наследницу королевы русского шансона в качестве главной героини своих программ. На данный момент Татьяна Плаксина живет в Лос-Анджелесе, где за ней следят американские журналисты, нанятые российской стороной. Дочери артистки предлагают большие деньги. Как сказал представитель Любови Успенской, возможно телезрители увидят еще не одно шоу с участием 30-летней девушки.
По словам поклонников звезды отечественной эстрады, ее наследница неблагодарна, а сама исполнительница ее простила, поскольку знает, что все могут ошибаться. Сейчас отвлечься от происходящего знаменитости помогают друзья и работа. Коллеги Успенской комментируют ее сложные отношения с дочерью. Однако отец девушки Александр Плаксин продолжает оставаться в стороне.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:38