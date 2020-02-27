Медики назвали эффективные натуральные средства против диареи и позывов к рвоте





Гастроэнтерит возникает из-за некоторых вирусов, но при отсутствии температуры к диарее могут привести другие факторы. В частности, антибиотики и определенная группа противовоспалительных препаратов часто вызывают расстройства пищеварения. В списке причин рвоты и диареи также стоят паразиты, злоупотребление алкоголем, переедание или употребление плохо вымытых продуктов. В течение нескольких дней эти симптомы можно устранить простым тмином, если заваривать чай с семенами этого растения. Употреблять его можно 1-2 раза в день. Лечиться разрешается также мятой перечной, которая борется со вздутием живота, а также запорами и другими проблемами ЖКТ.Аналогичным действием отличаются семена фенхеля. Однако при применении народных средств стоит посоветоваться с лечащим врачом.