Британские ученые опубликовали медицинские гастрономические рецепты XVII века





Британская библиотека недавно поделилась с общественностью коллекцией рукописей, которые полны исторических и инновационных гастрономических смесей. Большинство из них были собраны натуралистом, врачом и ученым XVII века Гансом Слоаном. По словам куратора проекта Джессики Грегори, эти трактаты свидетельствуют о распространенном терапевтическом подходе к болезням с помощью пищи. В частности, туберкулез предлагалось лечить смесью из молока, желтков яиц, панировочных сухарей, пары унций золота, корицы и сахара.А вот разнообразные кожные недуги рекомендовалось лечить мазями на основе руты, шалфея, мяты, розмарина, полыни и лаванды. Их смесь необходимо было настаивать в галлоне винного уксуса, а потом восемь суток варить на непрерывном огне. Получившийся продукт следовало прикладывать к волдырям и нарывам. По словам британских ученых, в большинстве рецептов прослеживается тенденция использования трав для здоровья, молочных продуктов для комфорта, и сахара для улучшения вкуса.