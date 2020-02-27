Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заблокировала Сергея Захарьяша и сбежала с проекта





Участница телевизионного шоу «Дом-2» Алеся Семеренко отправилась в салон красоты, но в итоге не вернулась в периметр. Девушка сообщила, что она приняла решение уйти с телестройки. Но вот Сергей Захарьяш вопреки всем ожиданиям не стал уходить следом за своей возлюбленной. Более того, парень пытался изначально всячески уговорить девушку, чтобы она осталась, но Алеся не стала менять свое решение.Сергей Захарьяш поведал Ольге Орловой, что Алеся Семеренко возвращалась в периметр и даже доехала до ворот. Но потом она передумала и вернулась обратно. Как отметил Сергей, Алеся его везде заблокировала и сейчас он никак не может с ней связаться, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Сергей Захарьяш отметил, что на протяжении двух месяцев наблюдал за Алесей Семеренко и сделал вывод, что девушке интересны исключительно гулянки. Сергей говорит, что терпел все происходящее из-за сильных чувств по отношению к девушке.Теперь Сергей Захарьяш признался, что устал от подобного поведения своей девушки потому, что вместо того, чтобы с ним поговорить Алеся Семеренко снимала стресс с помощью алкоголя. Участник реалити «Дом-2» Сергей Захарьяш сказал, что у него был разговор с девушкой и подчеркивал, что если ничего не изменится, то им придется расстаться.