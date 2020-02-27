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Ученые с помощью ИИ выяснили, как мозг человека распознает лица

Международная группа ученых при содействии ИИ выяснила, как мозг человека распознает лица. Результаты нового исследования были опубликованы в научном издании Neural Computation.

Сотрудники из Университета Солка, а также их коллеги из Сколтеха и Центра исследований мозга Riken провели исследование, направленное на изучение механизма работы мозга. В эксперименте были задействованы элементы машинного обучения, которые помогли представить лицо человека в виде совокупности черт. Этот набор компонентов получил название тензорные изображения. Они позволили построить математическую модель, описывающую работу нейронов, задействованных в процессе распознавания лиц.

Данные тензорные поверхности образуют многомерное пространство представления, в котором каждый компонент подключается к оси пространства. Отличительной особенностью алгоритма декомпозиции является возможность задания сложности слоя. Оказалось, что тензорные поверхности малой сложности имеют шарообразные виды, грубо очерчивающие грани, в то время как высокая сложность позволяет достичь хорошей визуализации граней. При этом изображения с низкой сложностью требуют больше компонентов для восстановления картинки, но при этом они лучше обобщаются при представлении статистически новых граней, выходящих за пределы распределения параметров описания. Нижние и средние тензорные поверхности основаны на большем количестве частей, что стало их преимуществом.

Учитывая вычислительную нагрузку, возникающую при попытке создать качественные черты лица, и в отсутствие необходимости использования ячеек высокой сложности, ученые решили рассматривать представление лица человека как комбинацию компонентов низкого и среднего уровней сложности.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:17

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