Мария Мельникова, Ляйсан Утяшева и Айза Анохина рассказали о своем отношении к кормлению грудью на публике





Как считает супруга рэп-исполнителя Мота, каждая мать сама решает, как ей поступать в подобной ситуации По словам Марии Мельниковой, если девушка комфортно себя при этом чувствует, то она может покормить ребенка грудью. Однако блогер отметила, что это лучше делать в укромном месте. Также своим мнением по поводу данной темы поделилась Ляйсан Утяшева, которая положительно относится к подобным вещам. По словам избранницы Павла Воли, кормление малыша является естественным процессом. Спортсменка считает, что выгонять за такое женщину из общественных мест нельзя.Айза Анохина также присоединилась к обсуждениям и поддержала гимнастку. Как сказала певица, она поощряет вышеназванный процесс и своих сыновей кормила на публике, когда возникала необходимость. При этом артистка прикрывалась пеленкой.