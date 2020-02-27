«Далеко пойдёт»: Дмитрий Маликов продемонстрировал занятие сына Марка балетом
Популярный исполнитель и композитор Дмитрий Маликов продемонстрировал поклонникам занятие своего двухлетнего сына Марка балетом. Соответствующий видеоролик знаменитость опубликовал в Instagram.
24 января сыну Дмитрия Маликова исполнилось два года. Народный артист Российской Федерации и его супруга решили отдать мальчика в балетную школу. В своём Instagram-аккаунте композитор опубликовал видеоролик, демонстрирующий фрагмент с тренировки малыша, на котором он с другими детьми занимается танцами. По мнению исполнителя, его чадо непременно ждёт успех. «Парень в малине! Весь в отца. Далеко пойдёт», – подписал пост музыкант.
Поклонники певца, в свой черёд, пришли в восторг от данной публикации. Им понравились костюмы будущих танцоров и то, как хорошо сын Дмитрия Маликова вписывается в девичий коллектив.
24 января сыну Дмитрия Маликова исполнилось два года. Народный артист Российской Федерации и его супруга решили отдать мальчика в балетную школу. В своём Instagram-аккаунте композитор опубликовал видеоролик, демонстрирующий фрагмент с тренировки малыша, на котором он с другими детьми занимается танцами. По мнению исполнителя, его чадо непременно ждёт успех. «Парень в малине! Весь в отца. Далеко пойдёт», – подписал пост музыкант.
Поклонники певца, в свой черёд, пришли в восторг от данной публикации. Им понравились костюмы будущих танцоров и то, как хорошо сын Дмитрия Маликова вписывается в девичий коллектив.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:06