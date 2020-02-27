«Далеко пойдёт»: Дмитрий Маликов продемонстрировал занятие сына Марка балетом

24 января сыну Дмитрия Маликова исполнилось два года. Народный артист Российской Федерации и его супруга решили отдать мальчика в балетную школу. В своём Instagram-аккаунте композитор опубликовал видеоролик, демонстрирующий фрагмент с тренировки малыша, на котором он с другими детьми занимается танцами. По мнению исполнителя, его чадо непременно ждёт успех., – подписал пост музыкант.Поклонники певца, в свой черёд, пришли в восторг от данной публикации. Им понравились костюмы будущих танцоров и то, как хорошо сын Дмитрия Маликова вписывается в девичий коллектив.