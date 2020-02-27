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Ученые: Рачки-паразиты могут заставить самцов крабов превратиться в "зомби-феминисток"

Российские ученые обнаружили два вида корнеголовых рачков, которые могут заставить самцов крабов стать "зомби-феминистками". Эти паразиты срастаются с нервной системой членистоногих, а также снижают агрессию и повышают аппетит.

Проект изучения корнеголовых рачков был проведен научными сотрудниками из СПбГУ, которые заметили их способность к манипуляции поведением крабов. После заражения паразиты занимают до 50% всего ЦНС хозяина, при этом не нарушая его жизненно-важных функций. Феномен показался необычным для биологов, поскольку подобные организмы зачастую действуют менее тонко. Рачки-манипуляторы, напротив, меняют состав нейромедиаторов у высших ракообразных, вынуждая последних заботиться о паразите, как о своем потомстве.

Этот процесс возможен благодаря попаданию клеток рачков в центральную систему хозяина, где они сформировались в "центры управления полетами". В конце концов, зараженный организм начинает вырабатывать большое количество серотонина, который связан с понижением агрессии и повышением аппетита. Исследователи пока теряются в догадках, почему эти паразиты заставляют крабов формировать новые нервные окончания. По мнению одного из авторов проекта, биолога Алексея Миролюбова, понимание вышеописанного механизма позволит в будущем восстанавливать нервную ткань в организме человека.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00

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