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Анна Михалкова определила мешающий ее похудению продукт с помощью анализа крови

Анна Михалкова решила определить продукт, который мешает ее похудению. Для этого актрисе понадобилось сдать дорогостоящий анализ крови.
Анна Михалкова определила мешающий ее похудению продукт с помощью анализа крови

После долгой борьбы с лишним весом знаменитость приняла себя такой, какая она есть, однако затем решила пойти на еще один шаг для победы. Анна Михалкова сдала анализ крови, определяющий пищевую аллергию, чтобы узнать, есть ли в ее рационе продукт, который вредит организму и не позволяет похудеть. В результате выяснилось, что артистке нельзя употреблять в пищу мидии, которые она, впрочем, никогда и не ела. «Все остальное мой родной организм принимает на ура!» - поделилась звезда кино и добавила, что придется любить себя такой. Тем не менее для своего возраста звезда выглядит неплохо, регулярно занимаясь спортом и придерживаясь правильного питания последние пару лет.

В конце 2019 года в прокат вышла картина Анны Пармас под названием «Давай разведёмся!», где Михалковой досталась главная роль. Ранее актриса играла брошенную женщину, однако раздеться до нижнего белья перед камерой ей пришлось впервые. Во время ознакомления со сценарием артистка сначала хотела отказаться от съёмок, но затем решила, что в 45 лет она может себе позволить оголиться хоть где-то. При этом любимица телезрителей продолжает следить за своей фигурой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:53

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