Мужчины чаще женщин страдают от ожирения из-за особенностей иммунной системы





Новое исследование провели сотрудники WEHI. Жировая ткань мужчин и женщин имеет заметные различия в работе и количестве Т-регуляторных клеток. Последние играют значимую роль в борьбе с воспалением, а также предотвращают аутоиммунные ответы и поддерживают работоспособность тканей. В результате эксперимента удалось выявить новый тип мезенхимальных клеток, которые взаимодействуют с тестостероном у мужчин.Открытие позволит найти новые пути лечения ожирения, а также связанных с ним заболеваний. Это исследование также подчеркнуло важность разработки врачебных методик, учитывающих половую принадлежность пациента.