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Жена звезды «Дом-2» Гогена Солнцева подружилась с его любовницей

Еще в прошлом году Екатерина Терешкович набросилась на своего мужа звезду «Дом-2» Гогена Солнцева из-за того, что он очень много общается с некой Лидией. Женщина была уверена, что ее супруг закрутил новый роман. Однако сейчас эта ситуация уже разрешилась. Известно, что Екатерина даже успела наладить дружеские отношения с Лидией.

Жена звезды «Дом-2» Гогена Солнцева подружилась с его любовницей

Так, эпатажный шоумен разместил в Сети новый снимок, где запечатлены сразу обе женщины. Молодой человек написал под этой публикацией, что вместе с ними посетил выставку, которая была приватной и весьма необычной. Более того, Гоген рассказал, что его спутницы смогли удивить своими тайными желаниями.

Подобное сильно удивило фанатов Гогена Солнцева. Они отметили, что ранее его жена подозревала в изменах с этой особой и было очень много скандалов на почве ревности. Более того, сам Гоген в этом году вновь подогрел эти слухи, когда отправился с Лидией в Таиланд.


Сейчас в семье вроде как все относительно наладилось. А Екатерина Терешкович даже намерена сделать себе пересадку матки, так как мечтает родить Гогену ребенка. С такой идеей не согласна мать шоумена, которая уверена, что сыну давно пора найти себе молодую спутницу для жизни.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:22

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