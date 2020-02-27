Жена звезды «Дом-2» Гогена Солнцева подружилась с его любовницей





Так, эпатажный шоумен разместил в Сети новый снимок, где запечатлены сразу обе женщины. Молодой человек написал под этой публикацией, что вместе с ними посетил выставку, которая была приватной и весьма необычной. Более того, Гоген рассказал, что его спутницы смогли удивить своими тайными желаниями.Подобное сильно удивило фанатов Гогена Солнцева. Они отметили, что ранее его жена подозревала в изменах с этой особой и было очень много скандалов на почве ревности. Более того, сам Гоген в этом году вновь подогрел эти слухи, когда отправился с Лидией в Таиланд.Сейчас в семье вроде как все относительно наладилось. А Екатерина Терешкович даже намерена сделать себе пересадку матки, так как мечтает родить Гогену ребенка. С такой идеей не согласна мать шоумена, которая уверена, что сыну давно пора найти себе молодую спутницу для жизни.