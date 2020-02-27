Эксперты назвали три метода для очищения организма человека от токсинов после зимы





Если человек часто переедал, стоит обратить внимание на детокс-программы, которые рассчитаны на несколько дней или недель. В Сети есть описания разнообразных видов данной методики. Хорошим выбором станет система питания, предназначенная для профилактики болезней, связанных с кишечником, и его очисткой.В том случае, если человек нередко употреблял спиртные напитки, нужно прибегнуть к водородной воде, придуманной экспертами из Японии. Она является хорошим антиоксидантом, помогающим избавиться от похмельного синдрома и продлевающим жизнь красных кровяных телец.При хроническом упадке сил есть смысл принимать витаминные комплексы. Вместо приобретения дорогих капсул можно употреблять различные витаминные коктейли.