АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Эксперты назвали три метода для очищения организма человека от токсинов после зимы

Во время зимнего периода люди нередко экспериментируют с едой, из-за чего в их теле накапливаются шлаки и токсины. Эксперты перечислили Топ-3 метода, благодаря которым можно очистить организм в преддверии весны.

Если человек часто переедал, стоит обратить внимание на детокс-программы, которые рассчитаны на несколько дней или недель. В Сети есть описания разнообразных видов данной методики. Хорошим выбором станет система питания, предназначенная для профилактики болезней, связанных с кишечником, и его очисткой.

В том случае, если человек нередко употреблял спиртные напитки, нужно прибегнуть к водородной воде, придуманной экспертами из Японии. Она является хорошим антиоксидантом, помогающим избавиться от похмельного синдрома и продлевающим жизнь красных кровяных телец.

При хроническом упадке сил есть смысл принимать витаминные комплексы. Вместо приобретения дорогих капсул можно употреблять различные витаминные коктейли.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали эффективные натуральные средства против диареи и позывов к…
Британские ученые опубликовали медицинские гастрономические рецепты XVII…
Ученые с помощью ИИ выяснили, как мозг человека распознает…
Мария Мельникова, Ляйсан Утяшева и Айза Анохина рассказали о своем отношении к кормлению грудью на…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заблокировала Сергея Захарьяша и сбежала с…
«Далеко пойдёт»: Дмитрий Маликов продемонстрировал занятие сына Марка…
Ученые: Рачки-паразиты могут заставить самцов крабов превратиться в…
Анна Михалкова определила мешающий ее похудению продукт с помощью анализа…
Мужчины чаще женщин страдают от ожирения из-за особенностей иммунной…
Эксперты назвали три метода для очищения организма человека от токсинов после…
Дэвид Бекхэм сообщил, что принц Гарри изменился в лучшую сторону из-за Меган…
Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым мужем Игорем Макаровым: «Я выбивала двери с…
Жена звезды «Дом-2» Гогена Солнцева подружилась с его…
Эксперты выяснили, какой цвет глаз у женщин нравится мужчинам больше…
Эксперты не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от…
«Митя, не читай газеты»: Иван Ургант опроверг слухи о тяжелом заболевании…
Опубликованы первые изображения обновленного Lada…
Отец Виталины Цымбалюк-Романовской рассказал о проблемах в театре Армена…
Названа причина, почему Денис Мокроусов до сих пор не переспал со звездой «Дом-2» Аленой…
Ученые назвали 5 вещей, способных изменить цвет глаз…
Прощёное воскресенье 2020: Что можно и нельзя делать людям в этот…
Родион Газманов назвал Александра Панайотова достойным участником…
В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в…
Четыре модели от Volvo подорожали на авторынке…
Звезда «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж во второй…
Лайма Вайкуле рассказала о причине обиды Михаила Барышникова в эфире «Вечернего…
В Toyota раскрыли цены на полноприводный седан…
В Екатеринбурге родственники скончавшейся в женской консультации беременной горожанки винят в ее смерти…
Просмотреть все новости