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Дэвид Бекхэм сообщил, что принц Гарри изменился в лучшую сторону из-за Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл в последнее время становятся объектами обширной критики со стороны СМИ и знаменитостей. Дэвид Бекхэм решил вступиться за пару и сообщил, что герцог Сассекский изменился в лучшую сторону из-за супруги.

Дэвид Бекхэм сказал, что он «гордится» принцем Гарри из-за сложения полномочий как члена королевской семьи Великобритании. 44-летний футболист также назвал герцога Сассекского, с которым он дружит, «удивительным человеком, который наслаждается ролью отца». Спортсмен отметил, что хотя он и жена всецело поддерживают решение Меган Маркл и её супруга, полузащитник ФК «Пари Сен-Жермен» пока не разговаривал с принцем Гарри по поводу его переезда в Канаду.

Известно, что Бэкхемы дружат с парой на протяжении многих лет и понимают тяготы их семейной жизни, поскольку сами воспитывают четверых детей. При этом, несмотря на разногласия между Викторией Бэкхем и Меган Маркл, последняя все же пригласила чету на свою свадьбу в 2018 году. Более того, герцогиня Сассекская появилась на церемонии бракосочетания в Виндзорском замке в одежде с аксессуарами от дизайнерского дома участницы Spice Girls.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

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