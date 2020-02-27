Дэвид Бекхэм сообщил, что принц Гарри изменился в лучшую сторону из-за Меган Маркл





Дэвид Бекхэм сказал, что он «гордится» принцем Гарри из-за сложения полномочий как члена королевской семьи Великобритании. 44-летний футболист также назвал герцога Сассекского, с которым он дружит, «удивительным человеком, который наслаждается ролью отца». Спортсмен отметил, что хотя он и жена всецело поддерживают решение Меган Маркл и её супруга, полузащитник ФК «Пари Сен-Жермен» пока не разговаривал с принцем Гарри по поводу его переезда в Канаду.Известно, что Бэкхемы дружат с парой на протяжении многих лет и понимают тяготы их семейной жизни, поскольку сами воспитывают четверых детей. При этом, несмотря на разногласия между Викторией Бэкхем и Меган Маркл, последняя все же пригласила чету на свою свадьбу в 2018 году. Более того, герцогиня Сассекская появилась на церемонии бракосочетания в Виндзорском замке в одежде с аксессуарами от дизайнерского дома участницы Spice Girls.