«Митя, не читай газеты»: Иван Ургант опроверг слухи о тяжелом заболевании бабушки





Недавно в интернете появилась информация о том, что актриса страдает от серьезного недуга и с каждым годом ее состояние ухудшается. Якобы болезнь Паркинсона, которую обнаружили у Нины Ургант, медленно прогрессирует и вызывает осложнения. В разговоре с журналистами бабушка шоумена рассказала, что во время утреннего пробуждения она чувствует сильные боли в позвоночнике. Ведущий возил артистку к израильскому хирургу, который делает операции пациентам с подобным диагнозом, однако тот заявил, что отмирающие в мозге клетке восстановятся в другом месте.В связи с этим Иван Ургант посоветовался с близким человеком и решил прокомментировать возникшие слухи в студии телешоу. Как считает актер, корреспонденты все преувеличили.