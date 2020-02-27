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«Митя, не читай газеты»: Иван Ургант опроверг слухи о тяжелом заболевании бабушки

Иван Ургант в эфире своей программы сделал заявление по поводу отказа врачей оперировать его бабушку. Телеведущий опроверг слухи о тяжелом заболевании родственницы.
«Митя, не читай газеты»: Иван Ургант опроверг слухи о тяжелом заболевании бабушки

Недавно в интернете появилась информация о том, что актриса страдает от серьезного недуга и с каждым годом ее состояние ухудшается. Якобы болезнь Паркинсона, которую обнаружили у Нины Ургант, медленно прогрессирует и вызывает осложнения. В разговоре с журналистами бабушка шоумена рассказала, что во время утреннего пробуждения она чувствует сильные боли в позвоночнике. Ведущий возил артистку к израильскому хирургу, который делает операции пациентам с подобным диагнозом, однако тот заявил, что отмирающие в мозге клетке восстановятся в другом месте.

В связи с этим Иван Ургант посоветовался с близким человеком и решил прокомментировать возникшие слухи в студии телешоу. Как считает актер, корреспонденты все преувеличили.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:11

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