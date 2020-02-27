Эксперты выяснили, какой цвет глаз у женщин нравится мужчинам больше всего





Специалисты проводили большое число опросов с целью выяснить, какой цвет глаз мужчины считают наиболее привлекательным. Полученная информация довольно противоречива из-за личных приоритетов респондентов и их национальности. Тем не менее закономерность проследить можно.50% мужчин, принявших участие в подобных опросах, придерживается мнения, что самый романтичный цвет глаз – голубой. Второе место занимают зеленоглазые дамы. Наряду с этим джентльмены считают карие глаза наиболее сексуальными. Самыми загадочными глазами называют те, что отличаются смешанным цветом. Как отмечают эксперты, чаще всего респонденты испытывали не взаимные чувства по отношению к сероглазым представительницам женского пола. Однако больше всего мужчины обращают внимание на глубину взгляда и таинственность женщины.