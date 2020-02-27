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Отец Виталины Цымбалюк-Романовской рассказал о проблемах в театре Армена Джигарханяна

Отец Виталины Цымбалюк-Романовской в свое время сотрудничал с ее бывшим супругом. Мужчина решил рассказать журналистам о проблемах в театре Армена Джигарханяна.
Отец Виталины Цымбалюк-Романовской рассказал о проблемах в театре Армена Джигарханяна

По словам родителя пианистки, художественный руководитель ничего не понимал в технических вопросах, по причине которых часто возникали проблемы. Виктор Цымбалюк-Романовский также напомнил, что из-за не функционирующей пожарной системы МЧС подало на актера в суд. Он знал, что отец жены работает главным инженером в проектом институте и предложил ему работу на полставки. Как сказал родственник бывшей возлюбленной Шаляпина, его ужаснуло увиденное, поскольку крыша с размещенными на ней 200-килограммовыми лебедями зимой испытывала серьезную нагрузку от дождей и снега, а это грозило обрушением культурного здания.

Экс-свекор Армена Джигарханяна заявил, что из-за нарушения технических аспектов во время постановок в театре несколько раз прорывало канализацию, а вся причина была в дешевой туалетной бумаге, не растворяющейся в воде. Отец Цымбалюк-Романовской много раз говорил худруку о трудностях, однако тот всегда отмечал, что все дело в «плохой стране». Как сказал работник, артист однажды признался, что уехал бы в США, был бы он моложе.

Также родитель сообщил, что в свое время квартиру ему приобрел не Джигарханян, а он сам. Инженер продал свои апартаменты в Киеве и купил жилье в Красногорске, где теперь живет с избранницей. Комментируя отношения дочери с режиссёром, он заявил, что тот «проехался по ней танком».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

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