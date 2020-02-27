Звезда «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж во второй раз





Стоит отметить, что после того, как Лена Хромина ушла за ворота проекта, то ее жизнь кардинально изменилась. Она успела побывать замужем и развестись. К слову, брак распался быстро, хотя на тот момент ее избранником стал бывший молодой человек, с которым она встречалась еще до участия в проекте «Дом-2».На этот раз, возможно, звезда «Дом-2» Лена Хромина все-таки обрела женское счастье. Однако личность своего нового возлюбленного девушка продолжает держать в секрете. Единственное, что Лена Хромина подтвердила информацию о своем замужестве и отметила, что свадьбу в планах провести уже в следующем году.По словам Лены Хроминой, по поводу проведения праздника она написала Артему Сороке и финансовая сторона вопроса ее полностью устроила. Девушка отметила, что скорее всего, остановится на его кандидатуре. Тем не менее, пока экс-участница проекта «Дом-2» Лена Хромина продолжает рассматривать варианты.