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Родион Газманов назвал Александра Панайотова достойным участником “Евровидения-2020”

Родион Газманов считает Александра Панайотова достойным участником “Евровидения-2020”. Однако артист опроверг сведения об участии в песенном конкурсе.

Родион Газманов считает Александра Панайотова талантливым исполнителем, который способен работать над собой и сможет достойно представить Россию. Артист отметил, что наблюдал за выступлениями коллеги, поэтому считает этого кандидата одним из наиболее подходящих для конкурса. Газманов пообещал болеть за певца, который своим уровнем может превзойти многих из уже известных участников. Однако в своем микроблоге Панайотов опроверг появившиеся в Сети сведения о поездке на “Евровидение-2020”.

Александр Панайотов вернулся на большую сцену в 2016 году и сразу обрел второй виток популярности. На шоу “Голос” он занял второе место, а в начале 2000-х он пытался пробиться на песенный конкурс, но без результата, передает Nation News.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:38

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