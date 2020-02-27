В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в Польше





Соглсно сообщениям в СМИ, в Stories на просторах Instagram спикер Магомед Даудов якобы объявил о намерениях отомстить блогеру за его слова о Кадырове. Сам блогер отметил, что не воспринимает эти угрозы всерьез. Однако недавнее нападение на чеченца в Польше связали именно с фактом перепалки в социальных сетях. В Кремле не связывают инцидент с угрозами в адрес Абдурахманова. Песков подчеркнул, что российские граждане имеют риск пострадать на территории другой страны, и в этом случае разбирательство будет проводиться органами правопорядка этих государств.Песков указал, что инцидент не столь важен для повестки в РФ, но при наличии соответствующего иска со стороны пострадавшего будет открыто разбирательство в Польше.