В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в Польше
В Кремле отрицают наличие связи между покушением на чеченского сетевого блогера Тумсо Абдурахманова и критикой, адресованной главе региона Рамзану Кадырову. Ситуацию в Польше обсудил с прессой Дмитрий Песков.
Соглсно сообщениям в СМИ, в Stories на просторах Instagram спикер Магомед Даудов якобы объявил о намерениях отомстить блогеру за его слова о Кадырове. Сам блогер отметил, что не воспринимает эти угрозы всерьез. Однако недавнее нападение на чеченца в Польше связали именно с фактом перепалки в социальных сетях. В Кремле не связывают инцидент с угрозами в адрес Абдурахманова. Песков подчеркнул, что российские граждане имеют риск пострадать на территории другой страны, и в этом случае разбирательство будет проводиться органами правопорядка этих государств.
Песков указал, что инцидент не столь важен для повестки в РФ, но при наличии соответствующего иска со стороны пострадавшего будет открыто разбирательство в Польше.
Соглсно сообщениям в СМИ, в Stories на просторах Instagram спикер Магомед Даудов якобы объявил о намерениях отомстить блогеру за его слова о Кадырове. Сам блогер отметил, что не воспринимает эти угрозы всерьез. Однако недавнее нападение на чеченца в Польше связали именно с фактом перепалки в социальных сетях. В Кремле не связывают инцидент с угрозами в адрес Абдурахманова. Песков подчеркнул, что российские граждане имеют риск пострадать на территории другой страны, и в этом случае разбирательство будет проводиться органами правопорядка этих государств.
Песков указал, что инцидент не столь важен для повестки в РФ, но при наличии соответствующего иска со стороны пострадавшего будет открыто разбирательство в Польше.