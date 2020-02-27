АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в Польше

В Кремле отрицают наличие связи между покушением на чеченского сетевого блогера Тумсо Абдурахманова и критикой, адресованной главе региона Рамзану Кадырову. Ситуацию в Польше обсудил с прессой Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в Польше

Соглсно сообщениям в СМИ, в Stories на просторах Instagram спикер Магомед Даудов якобы объявил о намерениях отомстить блогеру за его слова о Кадырове. Сам блогер отметил, что не воспринимает эти угрозы всерьез. Однако недавнее нападение на чеченца в Польше связали именно с фактом перепалки в социальных сетях. В Кремле не связывают инцидент с угрозами в адрес Абдурахманова. Песков подчеркнул, что российские граждане имеют риск пострадать на территории другой страны, и в этом случае разбирательство будет проводиться органами правопорядка этих государств.

Песков указал, что инцидент не столь важен для повестки в РФ, но при наличии соответствующего иска со стороны пострадавшего будет открыто разбирательство в Польше.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты выяснили, какой цвет глаз у женщин нравится мужчинам больше…
Эксперты не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от…
«Митя, не читай газеты»: Иван Ургант опроверг слухи о тяжелом заболевании…
Опубликованы первые изображения обновленного Lada…
Отец Виталины Цымбалюк-Романовской рассказал о проблемах в театре Армена…
Названа причина, почему Денис Мокроусов до сих пор не переспал со звездой «Дом-2» Аленой…
Ученые назвали 5 вещей, способных изменить цвет глаз…
Прощёное воскресенье 2020: Что можно и нельзя делать людям в этот…
Родион Газманов назвал Александра Панайотова достойным участником…
В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в…
Четыре модели от Volvo подорожали на авторынке…
Звезда «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж во второй…
Лайма Вайкуле рассказала о причине обиды Михаила Барышникова в эфире «Вечернего…
В Toyota раскрыли цены на полноприводный седан…
В Екатеринбурге родственники скончавшейся в женской консультации беременной горожанки винят в ее смерти…
Косметолог отказал звезде «Дом-2» Алине Галимовой в…
Екатерина Гордон разместила в Instagram компромат на Пригожина и…
В Москве Павла Прилучного оштрафовали за неоплату…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приглашает принять участие в танцевальном челлендже «шевели…
Александр Панайотов опроверг слухи о представлении им России на…
В Сети перечислили самые популярные авто российской сборки за…
Хейтеры назвали концерт Би-2 в Ростове-на-Дону «заунывным…
Ученые предупреждают, что сидячий образ жизни разрушает сердечно-сосудистую…
В Пермском крае пенсия мужчины после индексации уменьшилась на тысячу…
Возникновение трещин на губах может быть симптомом болезни печени и…
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в…
Участницы проекта «ДОМ-2» украли у Алеси Семеренко…
Раскрыты подробности новой транспортной стратегии России до 2036…
Просмотреть все новости