Ученые назвали 5 вещей, способных изменить цвет глаз человека





Ученые утверждают, что на оттенке радужной оболочки способна сказываться перемена настроения. Если человек находится не в лучшей форме, ему грустно, одиноко или тоскливо, цвет глаз становится темнее и более тусклым. Однако чувство влюбленности и счастья делает оттенок глубже и ярче.Цвет глаз у маленьких детей с возрастом часто меняется: голубоглазый при рождении малыш становится кареглазым подрастая. Причиной может быть низкое содержание меланина, содержащегося в радужке. В данном случае происходящее обусловлено исключительно генетикой и является неконтролируемым процессом.Для изменения цвета радужной оболочки также можно использовать макияж и смену цвета волос. Так, чтобы придать серым глазам зеленый оттенок, следует использовать бордовые, розовые или коричневые тени. Терракотовые же подчеркнут голубизну радужной оболочки.Кроме того, уже почти десять лет практикуется изменение цвета глаз с помощью лазера. В этом случае удаляется слой клеток меланина и темные глаза приобретают более светлый оттенок. Сеанс длится менее минуты, а результат после операции становится заметен только спустя месяц.Также существует гипотеза, которая пусть пока и не имеет научного подтверждения, однако активно и всесторонне изучается. В ее основе утверждение о том, что некоторые токсины, содержащиеся в продуктах питания, способны влиять на цвет глаз, меняя его кардинальным образом.