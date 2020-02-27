АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Ученые назвали 5 вещей, способных изменить цвет глаз человека

Ученые назвали 5 вещей, благодаря которым можно изменить цвет глаз человека. При этом только один из приведенных способов подразумевает физическое воздействие.
Ученые назвали 5 вещей, способных изменить цвет глаз человека

Ученые утверждают, что на оттенке радужной оболочки способна сказываться перемена настроения. Если человек находится не в лучшей форме, ему грустно, одиноко или тоскливо, цвет глаз становится темнее и более тусклым. Однако чувство влюбленности и счастья делает оттенок глубже и ярче.

Цвет глаз у маленьких детей с возрастом часто меняется: голубоглазый при рождении малыш становится кареглазым подрастая. Причиной может быть низкое содержание меланина, содержащегося в радужке. В данном случае происходящее обусловлено исключительно генетикой и является неконтролируемым процессом.

Для изменения цвета радужной оболочки также можно использовать макияж и смену цвета волос. Так, чтобы придать серым глазам зеленый оттенок, следует использовать бордовые, розовые или коричневые тени. Терракотовые же подчеркнут голубизну радужной оболочки.

Кроме того, уже почти десять лет практикуется изменение цвета глаз с помощью лазера. В этом случае удаляется слой клеток меланина и темные глаза приобретают более светлый оттенок. Сеанс длится менее минуты, а результат после операции становится заметен только спустя месяц.

Также существует гипотеза, которая пусть пока и не имеет научного подтверждения, однако активно и всесторонне изучается. В ее основе утверждение о том, что некоторые токсины, содержащиеся в продуктах питания, способны влиять на цвет глаз, меняя его кардинальным образом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты выяснили, какой цвет глаз у женщин нравится мужчинам больше…
Эксперты не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от…
«Митя, не читай газеты»: Иван Ургант опроверг слухи о тяжелом заболевании…
Опубликованы первые изображения обновленного Lada…
Отец Виталины Цымбалюк-Романовской рассказал о проблемах в театре Армена…
Названа причина, почему Денис Мокроусов до сих пор не переспал со звездой «Дом-2» Аленой…
Ученые назвали 5 вещей, способных изменить цвет глаз…
Прощёное воскресенье 2020: Что можно и нельзя делать людям в этот…
Родион Газманов назвал Александра Панайотова достойным участником…
В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в…
Четыре модели от Volvo подорожали на авторынке…
Звезда «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж во второй…
Лайма Вайкуле рассказала о причине обиды Михаила Барышникова в эфире «Вечернего…
В Toyota раскрыли цены на полноприводный седан…
В Екатеринбурге родственники скончавшейся в женской консультации беременной горожанки винят в ее смерти…
Косметолог отказал звезде «Дом-2» Алине Галимовой в…
Екатерина Гордон разместила в Instagram компромат на Пригожина и…
В Москве Павла Прилучного оштрафовали за неоплату…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приглашает принять участие в танцевальном челлендже «шевели…
Александр Панайотов опроверг слухи о представлении им России на…
В Сети перечислили самые популярные авто российской сборки за…
Хейтеры назвали концерт Би-2 в Ростове-на-Дону «заунывным…
Ученые предупреждают, что сидячий образ жизни разрушает сердечно-сосудистую…
В Пермском крае пенсия мужчины после индексации уменьшилась на тысячу…
Возникновение трещин на губах может быть симптомом болезни печени и…
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в…
Участницы проекта «ДОМ-2» украли у Алеси Семеренко…
Раскрыты подробности новой транспортной стратегии России до 2036…
Просмотреть все новости