Прощёное воскресенье 2020: Что можно и нельзя делать людям в этот день





В Прощёное воскресенье необходимо простить все обиды и попросить прощения у всех знакомых и незнакомых людей. Только человеку с чистым сердцем и душой нужно соблюдать пост, поскольку его главная идея заключается не в том, чтобы отказаться от некоторой пищи, а в том, чтобы стать ближе к Богу посредством голодания и духовного очищения. В этом году этот праздник выпадает на первый день весны. На следующий день начинается Великий пост, который будет длиться на протяжении семи недель. В 2020 году празднование православными христианами Пасхи пройдёт 19 апреля.Утро Прощёного воскресенья стоит провести на торжественном богослужении в церкви. Особенных слов для того, чтобы просить прощения в этот праздник нет, главное – искреннее желание человека простить и быть прощённым. В храме необходимо попросить прощения у Бога за все совершённые ошибки. Ещё нужно простить себя и после того, как удастся достигнуть внутренней гармонии, можно просить прощения у людей.Не принято в данный праздник извиняться, поскольку "извинить" значит принять вину. Прощение же подразумевает отпущении всех обид, когда человек забывает о них навсегда, без каких-либо условий. Издавна православные произносят фразу «Прости меня за все», а в ответ говорят: «Бог простил, и я прощаю». Следовать этой традиции не обязательно, главнее всего – искренне раскаяться. С целью избавиться от гордыни сначала прощения просят "старшие у младших", а именно: родители у детей, начальники у подчинённых, богатые у бедных.В Прощёное воскресенье уже необходимо отказаться от мяса, однако можно есть молочные продукты и блины, выступающие в качестве главного символа Масленицы. Вечером скоромной еды в доме уже быть не должно. Запрещено выбрасывать пищу – вместо этого её стоит разделить с близкими либо нуждающимися, также можно дать остатки животным.В этот праздник важно быть милосердными и добрыми, помогать людям. Вечером есть смысл искупаться, чтобы очистить тело перед началом поста. Издавна все верующие в этот день ходили в баню. Необходимо также обойтись без ссор и ругани. Стоит выяснить отношения сразу, чтобы во время поста человека ничего не тяготило.