Лайма Вайкуле рассказала о причине обиды Михаила Барышникова в эфире «Вечернего Урганта»





Несколько лет назад подруга Примадонны, находясь в США, пригласила коллегу по творческому цеху принять участие в съёмках ее клипа. По словам Лаймы Вайкуле, она нашла артиста через своего друга и договорилась с ним о встрече. Затем знаменитость пришла на репетицию к Барышникову и описала содержание предстоящего видео. Он попросил выслать песню, на что исполнительница согласилась и пообещала перезвонить. Тем не менее звезда эстрады опоздала со звонком на один день, поскольку балетмейстер уехал на гастроли. Его супруга дала певице другой телефон для связи с актером, но она снова забыла о своем намерении.Как сказала Вайкуле в студии «Вечернего Урганта», из-за записи альбома у нее был стресс, который стал причиной подобного поведения. После этого артистка решила отпустить ситуацию и больше не пыталась связаться с Барышниковым, хотя ужасно себя чувствовала. Знакомые в Риге передали ей слова балетмейстера, затаившего обиду на звезду. Тогда он сказал, что исполнительница была единственным человеком, который «не отзвонился ему в Америке».