Косметолог отказал звезде «Дом-2» Алине Галимовой в процедуре

Фанаты участницы «Дом-2» Алины Галимовой не скрывают того, что восхищены тем, какая у нее привлекательная внешность. Но вот сама девушка все-таки продолжает искать в себе изъяны и думает о том, а что еще можно подправить.Так, попав в клинику косметологии девушка настоятельно просила, чтобы ей увеличили губы. Однако медик отказалась прикасаться к губам сказав, что они у Алины от природы достаточно пухлые и красивые.Так, врач-косметолог Екатерина Круглик отметила, что это был один из тех случаев, когда даже не по медицинским, а по эстетическим показаниям она все-таки отказала своей пациентке. По словам Екатерины, у Алины от природы губы правильной формы и она рекомендует девушке их не трогать, так как после введения препарата они начнут выглядеть неестественно.В итоге звезда проекта «Дом-2» Алина Галимова сказала спасибо за то, что ей не стали делать процедуру, которая ей на самом деле абсолютно не нужна.