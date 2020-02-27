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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приглашает принять участие в танцевальном челлендже «шевели кармашками»

Танцевальный челлендж «шевели кармашками» продолжает набирать свои обороты. Недавно к акции присоединилась и Ольга Бузова, которая бросила вызов Анатолию Вассерману.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приглашает принять участие в танцевальном челлендже «шевели кармашками»

Стоит отметить, танцевальную акцию запустила торговая сеть «Пятерочка». В ней приняли участие уже несколько звезд, которые пригласили присоединиться к ним и всех россиян. Ролик, где ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова зажигательно танцует уже посмотрели более 970 тысяч раз.

Стоит отметить, что принять участие в такой танцевальной акции Ольга Бузова предлагает и своим фанатам. По ее словам, сделать это очень просто, необходимо повторить все ее движения и потом свое уже свое видео с одноименным хештегом разместить в социальных сетях.


К слову, Ольга Бузова достаточно часто принимает участие в различных акциях и делится своими впечатлениями с фанатами. Звезда продолжает несмотря на то, что ее личная жизнь наладилась, работать и над карьерой. В Сети постоянно появляются новые видео не только с возлюбленным Давидом Манукяном, но и с ее концертов.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:42

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