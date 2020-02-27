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Эксперты не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от коронавируса

Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от коронавируса. Подобные манипуляции признаны абсолютно неэффективными.
Эксперты не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от коронавируса

Ранее СМИ, опираясь на рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний от 2017 года, публиковало статьи о необходимости сбривать растительность на лице для более плотного прилегания масок. Считалось, что наличие бороды, усов или бакенбардов могут мешать полноценному функционированию выдыхательного клапана респиратора, а значит и уменьшить его эффективность, пишет live24.ru

Однако в действительности, обычные хирургические маски не созданы для защиты легких от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Они не прилегают к лицу плотно и нужны, чтобы минимизировать распространение слюны и слизи, выделяемой их владельцем. Именно поэтому носить такие маски рекомендовано тем, у кого уже диагностирован коронавирус или есть подозрение на его наличие.

Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США не советует использовать маски в качестве защиты от уханьского вируса, если это не предписано врачом. Необходимо их наличие для медицинских работников, а также тех, кто ухаживает или общается с людьми, которые могут быть инфицированы коронавирусом.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:16

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