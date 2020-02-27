Эксперты не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от коронавируса
Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от коронавируса. Подобные манипуляции признаны абсолютно неэффективными.
Ранее СМИ, опираясь на рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний от 2017 года, публиковало статьи о необходимости сбривать растительность на лице для более плотного прилегания масок. Считалось, что наличие бороды, усов или бакенбардов могут мешать полноценному функционированию выдыхательного клапана респиратора, а значит и уменьшить его эффективность, пишет live24.ru
Однако в действительности, обычные хирургические маски не созданы для защиты легких от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Они не прилегают к лицу плотно и нужны, чтобы минимизировать распространение слюны и слизи, выделяемой их владельцем. Именно поэтому носить такие маски рекомендовано тем, у кого уже диагностирован коронавирус или есть подозрение на его наличие.
Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США не советует использовать маски в качестве защиты от уханьского вируса, если это не предписано врачом. Необходимо их наличие для медицинских работников, а также тех, кто ухаживает или общается с людьми, которые могут быть инфицированы коронавирусом.
Ранее СМИ, опираясь на рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний от 2017 года, публиковало статьи о необходимости сбривать растительность на лице для более плотного прилегания масок. Считалось, что наличие бороды, усов или бакенбардов могут мешать полноценному функционированию выдыхательного клапана респиратора, а значит и уменьшить его эффективность, пишет live24.ru
Однако в действительности, обычные хирургические маски не созданы для защиты легких от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Они не прилегают к лицу плотно и нужны, чтобы минимизировать распространение слюны и слизи, выделяемой их владельцем. Именно поэтому носить такие маски рекомендовано тем, у кого уже диагностирован коронавирус или есть подозрение на его наличие.
Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США не советует использовать маски в качестве защиты от уханьского вируса, если это не предписано врачом. Необходимо их наличие для медицинских работников, а также тех, кто ухаживает или общается с людьми, которые могут быть инфицированы коронавирусом.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:16