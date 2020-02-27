В Екатеринбурге родственники скончавшейся в женской консультации беременной горожанки винят в ее смерти врачей





Инцидент зафиксирован в среду, 26 февраля, когда местная жительница, ожидающая появления ребенка, внезапно потеряла сознание и упала. Ей оперативно вызвали “скорую помощь”, но муж, находящийся рядом, сообщил, что медиков пришлось ожидать в течение 30-40 минут. Рядом с женской консультацией находилась больница, в которую он незамедлительно обратился, но мужчине отказали, отметив, что помочь может только “скорая”. Искусственное дыхание и массаж сердца не привели к положительным сдвигам в сложившейся ситуации, как и неотложная хирургия. В итоге погиб ребенок, а затем и женщина.Местный житель убежден, что его жене можно было помочь, если бы врачи приехали сразу. В ближайшее время он намеревается написать заявление в СКР и прокуратуру, чтобы там проверили действия врачей. Гражданин отметил, что его жене становилось плохо и раньше, но после осмотра медики отпустили ее домой. В горуправлении по вопросам здравоохранения отметили, что “скорая помощь” прибыла спустя 12 минут после вызова. Проверкой по факту ЧП займется спецкомиссия, а пока причины смерти беременной женщины остаются неизвестными.