Екатерина Гордон разместила в Instagram компромат на Пригожина и Валерию

Сначала блогер посоветовала мужу знаменитости научиться манерам, чтобы он с уважением относился к женщинам. Однако на этом ссора между Гордон и представителями шоу-бизнеса не закончилась, после чего она разместила в Instagram интересный сюжет. По словам адвоката, в свое время она разводилась с экс-мужем Сергеем Жориным, а Валерия и ее избранник приложили свою руку в этом процессе. В интернет попало видео, на котором журналистка оклеветала саму себя, признавшись во вранье о рукоприкладстве со стороны супруга.Как отметила правозащитница, после записи ролика бывший партнер якобы удалил его, однако вскоре Гордон узнала, что видео оказалось на смартфоне Иосифа Пригожина. Выяснилось, что бизнесмен и Валерия помогли Жорину добиться своей цели. В своем блоге юрист поделилась с аудиторией видеозаписью, в которой Жорин рассказал, что тот сюжет был фейком. Кроме этого, она заявила о намерении объединять женщин, оказавшихся в подобной ситуации.