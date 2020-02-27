АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.24 USD 65.52
Курс валют на 27.02.2020

Екатерина Гордон разместила в Instagram компромат на Пригожина и Валерию

Екатерина Гордон раскритиковала желание Валерии пойти в политику, после чего Иосиф Пригожин начал ее оскорблять. Затем конфликт между юристом и звездной парой продолжил набирать обороты, в связи с чем она опубликовала в Instagram компромат на артистов.
Екатерина Гордон разместила в Instagram компромат на Пригожина и Валерию

Сначала блогер посоветовала мужу знаменитости научиться манерам, чтобы он с уважением относился к женщинам. Однако на этом ссора между Гордон и представителями шоу-бизнеса не закончилась, после чего она разместила в Instagram интересный сюжет. По словам адвоката, в свое время она разводилась с экс-мужем Сергеем Жориным, а Валерия и ее избранник приложили свою руку в этом процессе. В интернет попало видео, на котором журналистка оклеветала саму себя, признавшись во вранье о рукоприкладстве со стороны супруга.

Как отметила правозащитница, после записи ролика бывший партнер якобы удалил его, однако вскоре Гордон узнала, что видео оказалось на смартфоне Иосифа Пригожина. Выяснилось, что бизнесмен и Валерия помогли Жорину добиться своей цели. В своем блоге юрист поделилась с аудиторией видеозаписью, в которой Жорин рассказал, что тот сюжет был фейком. Кроме этого, она заявила о намерении объединять женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты выяснили, какой цвет глаз у женщин нравится мужчинам больше…
Эксперты не подтвердили пользу сбривания бороды для защиты от…
«Митя, не читай газеты»: Иван Ургант опроверг слухи о тяжелом заболевании…
Опубликованы первые изображения обновленного Lada…
Отец Виталины Цымбалюк-Романовской рассказал о проблемах в театре Армена…
Названа причина, почему Денис Мокроусов до сих пор не переспал со звездой «Дом-2» Аленой…
Ученые назвали 5 вещей, способных изменить цвет глаз…
Прощёное воскресенье 2020: Что можно и нельзя делать людям в этот…
Родион Газманов назвал Александра Панайотова достойным участником…
В Кремле прокомментировали нападение на чеченского блогера Абдурахманова в…
Четыре модели от Volvo подорожали на авторынке…
Звезда «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж во второй…
Лайма Вайкуле рассказала о причине обиды Михаила Барышникова в эфире «Вечернего…
В Toyota раскрыли цены на полноприводный седан…
В Екатеринбурге родственники скончавшейся в женской консультации беременной горожанки винят в ее смерти…
Косметолог отказал звезде «Дом-2» Алине Галимовой в…
Екатерина Гордон разместила в Instagram компромат на Пригожина и…
В Москве Павла Прилучного оштрафовали за неоплату…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приглашает принять участие в танцевальном челлендже «шевели…
Александр Панайотов опроверг слухи о представлении им России на…
В Сети перечислили самые популярные авто российской сборки за…
Хейтеры назвали концерт Би-2 в Ростове-на-Дону «заунывным…
Ученые предупреждают, что сидячий образ жизни разрушает сердечно-сосудистую…
В Пермском крае пенсия мужчины после индексации уменьшилась на тысячу…
Возникновение трещин на губах может быть симптомом болезни печени и…
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в…
Участницы проекта «ДОМ-2» украли у Алеси Семеренко…
Раскрыты подробности новой транспортной стратегии России до 2036…
Просмотреть все новости