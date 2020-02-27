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В Москве Павла Прилучного оштрафовали за неоплату парковки

Популярного российского актёра Павла Прилучного оштрафовали за неоплату парковки в Москве. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
В Москве Павла Прилучного оштрафовали за неоплату парковки

Павел Прилучный владеет тремя автомобилями, в число которых входит Mercedes-Benz G-класса. Согласно информации сервиса Федеральной службы судебных приставов, из-за данного нарушения актёр обязан оплатить штраф, составляющий 5 тысяч рублей.

Напомним, Прилучный недавно развёлся со своей коллегой, латвийской и российской актрисой, моделью Агатой Муцениеце. Знаменитости были женаты с 2011 года и за это время дважды стали родителями, имея сына Тимофея и дочь Мию. О разрыве с супругой актёр рассказал, опубликовав соответствующий пост в своём Instagram-аккаунте. Артист обратился к поклонникам с просьбой проявить солидарность и отметил, что они с экс-женой остаются друзьями. По данным Mash, дом в одном из элитных коттеджных посёлков Московской области звезда сериала "Закрытая школа" оставил бывшей супруге и детям.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:46

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