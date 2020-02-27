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Александр Панайотов опроверг слухи о представлении им России на «Евровидении»

Александр Панайотов разместил в Instagram новую публикацию. В ней артист опроверг слухи, что в этом году поедет на «Евровидение» от России.
Александр Панайотов опроверг слухи о представлении им России на «Евровидении»

Певец заявил на своей странице, что только «Первый канал» может озвучить имя участника, который поедет на «Евровидение». Пока что его представители никаких комментариев и сведений на этот счет не давали, как сказал Панайотов. По словам знаменитости, он тоже не владеет никакими данными относительно предстоящего конкурса и не знает, кому выгодно распространять подобные слухи, хотя догадывается. Исполнитель назвал такой поступок «циничным» в том случае, если он делается намеренно.

В комментариях фолловеры пожелали, чтобы их кумир представлял Россию на фестивале в мае. В этом году ежегодное мероприятие пройдет в Роттердаме.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:38

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