WhatsApp уступил TikTok в звании самого популярного приложения в мире





В этом году популярность мобильных программ для коротких видеороликов продолжает расти. Последние данные от Sensor Tower показывают, что TikTok и его китайский аналог Douyin были загружены 104 млн раз в магазине приложений Google Playstore и Apple. Известно, что TikTok превзошел мессенджер WhatsApp в качестве самого популярного электронного продукта в мире за этот месяц. Рейтинг показал значительное увеличение загрузок TikTok на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и впечатляющий рост на 27% по сравнению с декабрем 2019 года.Эксперты сообщают, что самые твердые позиции TikTok занимает среди пользователей из Индии, Бразилии и США, на каждый из которых приходится 34,4%, 10,4% и 7,3% всех загрузок соответственно. Что касается доходов от рекламы, то суммарная выгода Douyin и TikTok в декабре выросла до 39,4 млн долларов. Реальная популярность этих веб-платформ может быть еще более высокой, поскольку аналитики не учитывали данные из азиатских сервисов с ПО для смартфонов.