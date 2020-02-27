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WhatsApp уступил TikTok в звании самого популярного приложения в мире

Результаты исследования от аналитиков из SensorTower показали серьезные перемены в рейтинге самых популярных приложений в мире. Мессенджер WhatsApp уступил лидерские позиции платформе для коротких видеороликов TikTok.

В этом году популярность мобильных программ для коротких видеороликов продолжает расти. Последние данные от Sensor Tower показывают, что TikTok и его китайский аналог Douyin были загружены 104 млн раз в магазине приложений Google Playstore и Apple. Известно, что TikTok превзошел мессенджер WhatsApp в качестве самого популярного электронного продукта в мире за этот месяц. Рейтинг показал значительное увеличение загрузок TikTok на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и впечатляющий рост на 27% по сравнению с декабрем 2019 года.

Эксперты сообщают, что самые твердые позиции TikTok занимает среди пользователей из Индии, Бразилии и США, на каждый из которых приходится 34,4%, 10,4% и 7,3% всех загрузок соответственно. Что касается доходов от рекламы, то суммарная выгода Douyin и TikTok в декабре выросла до 39,4 млн долларов. Реальная популярность этих веб-платформ может быть еще более высокой, поскольку аналитики не учитывали данные из азиатских сервисов с ПО для смартфонов.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:17

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