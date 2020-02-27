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Николай Фоменко опубликовал откровенное фото с актрисой Ариной Постниковой в ванне

Шоумен Николай Фоменко опубликовал на своей странице в Instagram пост, заинтриговавший его подписчиков. Артист показал фолловерам откровенное фото с актрисой Ариной Постниковой в ванне.

На днях 57-летний Николай Фоменко опубликовал в одной из соцсетей пост, который вызвал неоднозначную реакцию у его поклонников. Дело в том, что артист решил «создать интригу», и не объяснил, почему разместил в Instagram провокационные фото с 26-летней Ариной Постниковой. Шоумен просто написал, что долго не мог выбрать, какой снимок показать, и поэтому выложил в Сеть все 5 кадров.

На первом фото Фоменко позирует в халате, а на последующих четверых в кадре видна и сама Постникова, принимающая ванну с пеной. Подобные откровенные снимки вызвали неоднозначные эмоции у фанатов звезды: некоторые даже заподозрили, что у 57-летнего шоумена роман с юной актрисой.

Однако после того, как Арина Постникова опубликовала на своей странице фото в схожем антураже, а также объяснила, что снимок сделан на съемочной площадке проекта «Офигенные», все стало на свои места. Поклонники обоих артистов поняли, что ни о каком романе речь не идет, а любимые актеры всего лишь вместе работают над новой лентой.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:23

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