Николай Фоменко опубликовал откровенное фото с актрисой Ариной Постниковой в ванне

На днях 57-летний Николай Фоменко опубликовал в одной из соцсетей пост, который вызвал неоднозначную реакцию у его поклонников. Дело в том, что артист решил «создать интригу», и не объяснил, почему разместил в Instagram провокационные фото с 26-летней Ариной Постниковой. Шоумен просто написал, что долго не мог выбрать, какой снимок показать, и поэтому выложил в Сеть все 5 кадров.На первом фото Фоменко позирует в халате, а на последующих четверых в кадре видна и сама Постникова, принимающая ванну с пеной. Подобные откровенные снимки вызвали неоднозначные эмоции у фанатов звезды: некоторые даже заподозрили, что у 57-летнего шоумена роман с юной актрисой.Однако после того, как Арина Постникова опубликовала на своей странице фото в схожем антураже, а также объяснила, что снимок сделан на съемочной площадке проекта «Офигенные», все стало на свои места. Поклонники обоих артистов поняли, что ни о каком романе речь не идет, а любимые актеры всего лишь вместе работают над новой лентой.