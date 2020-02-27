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Давид Манукян разочаровался, открыв подарок от ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова преподнесла своему возлюбленному блогеру Давиду Манукяну подарок, который приурочила ко Дню Защитника Отечества. Открыв его, Давид Манукян, судя по его выражению лица, испытал разочарование.

Давид Манукян разочаровался, открыв подарок от ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

В Сети появилось новое видео, где Ольга Бузова дарит Давиду Манукяну подарок. Оказалось, что он был приурочен к прошедшему празднику, но видимо из-за своей занятости Ольга Бузова не успела его вовремя подарить. Известно, что теледива продолжает активно заниматься своей карьерой.

Однако вкусам своего молодого человека у Ольги Бузовой не получилось угодить. Так, в качестве сюрприза парень получил набор из носков и трусов, причем кричащей расцветки, хотя и не дешевых.


Теперь в социальных сетях начали гадать, а что же после такого получит в качестве сюрприза на 8 марта сама певица Ольга Бузова. Большинство предполагают, что Давид Манукян не упустит возможности, чтобы поиздеваться над возлюбленной. Тем не менее, некоторые отметили, возможно, Давид Манукян сможет проявить мудрость и сделает хороший подарок Ольге Бузовой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:47

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