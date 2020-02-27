Давид Манукян разочаровался, открыв подарок от ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова преподнесла своему возлюбленному блогеру Давиду Манукяну подарок, который приурочила ко Дню Защитника Отечества. Открыв его, Давид Манукян, судя по его выражению лица, испытал разочарование.
В Сети появилось новое видео, где Ольга Бузова дарит Давиду Манукяну подарок. Оказалось, что он был приурочен к прошедшему празднику, но видимо из-за своей занятости Ольга Бузова не успела его вовремя подарить. Известно, что теледива продолжает активно заниматься своей карьерой.
Однако вкусам своего молодого человека у Ольги Бузовой не получилось угодить. Так, в качестве сюрприза парень получил набор из носков и трусов, причем кричащей расцветки, хотя и не дешевых.
Теперь в социальных сетях начали гадать, а что же после такого получит в качестве сюрприза на 8 марта сама певица Ольга Бузова. Большинство предполагают, что Давид Манукян не упустит возможности, чтобы поиздеваться над возлюбленной. Тем не менее, некоторые отметили, возможно, Давид Манукян сможет проявить мудрость и сделает хороший подарок Ольге Бузовой.
В Сети появилось новое видео, где Ольга Бузова дарит Давиду Манукяну подарок. Оказалось, что он был приурочен к прошедшему празднику, но видимо из-за своей занятости Ольга Бузова не успела его вовремя подарить. Известно, что теледива продолжает активно заниматься своей карьерой.
Однако вкусам своего молодого человека у Ольги Бузовой не получилось угодить. Так, в качестве сюрприза парень получил набор из носков и трусов, причем кричащей расцветки, хотя и не дешевых.
Теперь в социальных сетях начали гадать, а что же после такого получит в качестве сюрприза на 8 марта сама певица Ольга Бузова. Большинство предполагают, что Давид Манукян не упустит возможности, чтобы поиздеваться над возлюбленной. Тем не менее, некоторые отметили, возможно, Давид Манукян сможет проявить мудрость и сделает хороший подарок Ольге Бузовой.