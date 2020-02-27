Польские археологи нашли руины города Соба в Судане





Соба ранее являлась столицей нубийского королевства Альва, самого южного из трех средневековых государств, существовавших на территории современного Египта и Судана. Теперь руины города расположены примерно в 20 км от столицы Судана Хартума. Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук совсем недавно завершили раскопки и нашли многочисленные фрагменты керамических сосудов. Некоторые были богато украшены гравировкой, расписаны узорами, а также - покрыты греческими фразами.Археологи определили два четко различимых района, в которых были дома, в основном сделанные из высушенных иловых кирпичей. Ученые оценивают размер населенного пункта приблизительно в 200 га. Один из районов был плотно застроен и имел развитую сеть дорог. Второй характеризовался более рассредоточенными поселениями и крупными постройками. Стоит отметить, что все собранные на месте предметы уже отправили в институт для исследования, которое позволит получить конкретные данные о возрасте руин.