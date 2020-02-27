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Польские археологи нашли руины города Соба в Судане

По счастливой случайности ученым из Института археологии и этнологии Польской академии наук удалось обнаружить руины города Соба в Судане. Археологи сообщили, что средневековое поселение оказалось куда занимательнее для исследования, чем ожидалось.

Соба ранее являлась столицей нубийского королевства Альва, самого южного из трех средневековых государств, существовавших на территории современного Египта и Судана. Теперь руины города расположены примерно в 20 км от столицы Судана Хартума. Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук совсем недавно завершили раскопки и нашли многочисленные фрагменты керамических сосудов. Некоторые были богато украшены гравировкой, расписаны узорами, а также - покрыты греческими фразами.

Археологи определили два четко различимых района, в которых были дома, в основном сделанные из высушенных иловых кирпичей. Ученые оценивают размер населенного пункта приблизительно в 200 га. Один из районов был плотно застроен и имел развитую сеть дорог. Второй характеризовался более рассредоточенными поселениями и крупными постройками. Стоит отметить, что все собранные на месте предметы уже отправили в институт для исследования, которое позволит получить конкретные данные о возрасте руин.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:57

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