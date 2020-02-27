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«Хит будет хорошим и имя «выстрелит»: Музыкальный критик Артур Гаспарян раскрыл секрет успеха звезд РФ

Музыкальный критик раскрыл секрет успеха звезд РФ. По словам Артура Гаспаряна, часто артист может плохо спеть, однако его хит станет популярным.
«Хит будет хорошим и имя «выстрелит»: Музыкальный критик Артур Гаспарян раскрыл секрет успеха звезд РФ

По мнению эксперта, певцу недостаточно одних лишь вокальных данных, и он нуждается в талантливом продюсере. Также Артур Гаспарян добавил, что представитель эстрады может не обладать нестандартным голосом, однако это не помешает его успеху, как в случае с Ольгой Бузовой. Как считает музыкальный критик, проблема многих исполнителей, выступающих в различных конкурсах, заключается в том, что они не имеют никаких профессиональных навыков. В связи с этим им нужен продюсер, который прославит имя своего подопечного. В пример ведущий привел сотрудничество Наргиз Закировой с Максимом Фадеевым. Звезда стала известной не только благодаря своим вокальным данным, но и за счет «хит-образа».

Комментируя популярность возлюбленной Давида Манукяна, Гаспарян отметил, что она зарабатывала её на протяжении многих лет, начиная с «Дома-2». «Это же все не с неба упало», - заявил журналист, имея в виду потраченные финансовые ресурсы для достижения интереса, влияния и числа фолловеров в Instagram.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:51

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