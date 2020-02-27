«Хит будет хорошим и имя «выстрелит»: Музыкальный критик Артур Гаспарян раскрыл секрет успеха звезд РФ





По мнению эксперта, певцу недостаточно одних лишь вокальных данных, и он нуждается в талантливом продюсере. Также Артур Гаспарян добавил, что представитель эстрады может не обладать нестандартным голосом, однако это не помешает его успеху, как в случае с Ольгой Бузовой. Как считает музыкальный критик, проблема многих исполнителей, выступающих в различных конкурсах, заключается в том, что они не имеют никаких профессиональных навыков. В связи с этим им нужен продюсер, который прославит имя своего подопечного. В пример ведущий привел сотрудничество Наргиз Закировой с Максимом Фадеевым. Звезда стала известной не только благодаря своим вокальным данным, но и за счет «хит-образа».Комментируя популярность возлюбленной Давида Манукяна, Гаспарян отметил, что она зарабатывала её на протяжении многих лет, начиная с «Дома-2»., - заявил журналист, имея в виду потраченные финансовые ресурсы для достижения интереса, влияния и числа фолловеров в Instagram.