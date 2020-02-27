«Подготовились за две недели»: Звезда «Дом-2» Катя Жужа рассказала подробности о свадьбе с Маркеловым





Несколько дней назад 31-летняя Катя Жужа и 25-летний Артем Маркелов официально заключили брак. Ранее они уже играли свадьбу в «городе грехов» Лас-Вегасе, но свидетельство, выданное там, не считается действительным на территории России.И хотя Катя не часто раскрывает подробности личной жизни, не хвастается фото с любимым, после свадьбы звезда обещала подписчикам не скрывать мужа. Она рассказала, что скоро опубликует для фолловеров кадры со свадебной церемонии.По словам Жужи, которая поделилась подробностями с поклонниками, торжество пришлось готовить в кратчайшие сроки. Молодые люди решили пригласить на свадьбу только самых близких, а не делать многолюдного торжества. Благодаря помощи своих родителей влюблённым удалось подготовить свадьбу за 2 недели.Так как и для Кати, и для Артёма это первые браки, они не могли сдержать слёз от нахлынувших эмоций. Звезда поделилась со своими подписчиками уверенностью, что эти ощущения запомнит на всю жизнь.Напомним, Катя покинула место ведущий телешоу «Дом-2» 2017 году, когда стало известно о её отношениях с сыном крупного бизнесмена , Артемом Маркеловым.