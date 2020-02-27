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Любовь Успенская назвала свое интервью Ксении Собчак в шоу "Док-ток" "позорным эфиром"

В жизни «королевы русского шансона» Любови Успенской наступила, кажется, чёрная полоса.Примерно месяц назад в медиасфере разгорелся большой скандал. Несколько недель назад дочь исполнительницы Татьяна пришла на один из федеральных каналов и в интервью на телешоу рассказал зрителям о своей жизни с матерью и их трудных отношениях.


В качестве ответа на это телеведущая Ксения Собчак позвала певицу Любовь Успенскую дать интервью в своё телешоу «Док-ток» на Первом канале. В итоге съёмки передачи завершились грандиозным скандалом. Звезда заявила, что Ксения Собчак хочет повысить рейтинги своего шоу любыми методами, вытащить на телеэкраны «кровь и зрелища». По словам Успенской, ведущая занимается пиаром на трагедии семьи певицы.


И хотя до конца снять выпуск так и не удалось, Любовь Залмановна в слезах ушла из студии, не захотев участвовать обсуждениях грязного белья собственной семьи, он всё-таки появился в эфире Первого канала.

Несколько дней назад Любовь Успенская отпраздновала своё 66-летие. Она поблагодарила за теплые слова всех своих поклонников и друзей роликом, размещенным на её странице в Instagram. В нём она не преминула поблагодарить федеральный канал за «позорный эфир Ксении Собчак».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:06

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