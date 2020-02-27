Любовь Успенская назвала свое интервью Ксении Собчак в шоу "Док-ток" "позорным эфиром"





В качестве ответа на это телеведущая Ксения Собчак позвала певицу Любовь Успенскую дать интервью в своё телешоу «Док-ток» на Первом канале. В итоге съёмки передачи завершились грандиозным скандалом. Звезда заявила, что Ксения Собчак хочет повысить рейтинги своего шоу любыми методами, вытащить на телеэкраны «кровь и зрелища». По словам Успенской, ведущая занимается пиаром на трагедии семьи певицы.И хотя до конца снять выпуск так и не удалось, Любовь Залмановна в слезах ушла из студии, не захотев участвовать обсуждениях грязного белья собственной семьи, он всё-таки появился в эфире Первого канала.Несколько дней назад Любовь Успенская отпраздновала своё 66-летие. Она поблагодарила за теплые слова всех своих поклонников и друзей роликом, размещенным на её странице в Instagram. В нём она не преминула поблагодарить федеральный канал за «позорный эфир Ксении Собчак».