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Знакомый стиль из прошлого: Nokia возрождает легендарный телефон 5310 XpressMusic

Совсем недавно стало известно о том, что китайская компания HMD Global, которая на данный момент владеет брендом Nokia, планирует выпустить на рынок новый телефон с заводским номером ТА-1212. По некоторым данным, речь идет о своего рода реинкарнации легендарного музыкального телефона Nokia 5310 XpressMusic.
Знакомый стиль из прошлого: Nokia возрождает легендарный телефон 5310 XpressMusic

Сообщается, что возрожденная модель должна получиться весьма автономной и перенять ряд особенностей от легенды, впервые выпущенной в далеком 2007 году. Каких-то других подробностей о грядущей новинке не сообщалось, однако недавно инсайдеры опубликовали первые изображения данного устройства, по которым стало понятно, что главным его преимуществом станет вовсе не повышенная емкость аккумуляторной батареи, а именно классический дизайн. Дело в том, что новинка практически полностью повторяет внешний вид той самой Nokia 5310 XpressMusic. Впрочем, есть и некоторые отличия. К примеру, элементов управления музыкальным плеером, за которые прежняя модель так полюбилась многим пользователям, на грядущей новинке заметить нельзя.

Что же касается технических параметров устройства, то они пока остаются загадкой. Впрочем, по данным ряда источников, телефон должен получить 2,4-дюймовым дисплей и АКБ емкостью в 1200 мАч, что довольно солидно как для устройства этого класса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:00

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