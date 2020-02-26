Поклонники заподозрили Ани Лорак в увлечении пластикой из-за изменений во внешнем виде

На снимке Ани Лорак предстала в цветастом халате и с распущенными волосами. Некоторые поклонники, как обычно, принялись расхваливать красоту исполнительницы и отметили, она очень хорошо выглядит.- прокомментировали публикацию подписчики певицы.Однако нашлись и те, кто был шокирован неестественностью лица Лорак., — отметили пользователи Сети. Кто-то из поклонников даже сравнил её внешность с певицей Таисией Повалий, которая также не против продлить свою красоту с помощью хирургического вмешательства., - сообщили подписчики. А один из пользователей Сети отметил, на снимке Ани Лорак очень похожа на Адриану Лиму, бразильскую супермодель. Стоит отметить, певицу в последнее время часто критикуют за изменения во внешнем виде. Некоторые поклонники подозревают, она прибегает к услугам пластических хирургов. Однако звезде приходится это отрицать. Весь секрет кроется в хороших генах и занятиях спортом. Для поддержания фигуры исполнительница посещает изнурительные тренировки и правильно питается, а изменения на лице происходят благодаря профессиональному гриму.