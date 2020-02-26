Ученые назвали три самых опасных вещества, которые вырабатывает организм человека
Органы человека постоянно вырабатывают химические соединения, которые способны провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Ученые назвали три наиболее опасных вещества, которые может продуцировать человеческий организм.
Мало кто знает, но в организме вырабатываются не только те вещества, которые полезны и важны для его нормально работы, но и ряд довольно опасных соединений. К примеру, этиловый спирт. Синтез данного вещества в организме происходит при сбраживании дрожжевого грибка, который в изобилии присутствует в теле человека. Разумеется, речь идет о крайне незначительных дозах спирта, но в отдельных случаях гормональная система дает сбой и это может спровоцировать серьезные заболевания печени.
Более того, в организме человека может вырабатываться даже цианид, который давно известен как очень смертоносный яд. Это вещество в природе весьма распространено, тем более, что его крохотные дозы содержатся даже в воздухе. Разумеется, что и в окружающей среде, и в человеческом теле дозы цианида крайне малы и не могут привести к летальному исходу, но в случае неправильной работы организма яд начинает накапливаться быстрее, что грозит самыми серьезными последствиями.
Наконец, третье опасное вещество, продуцировать которое способен человек – это изотоп урана. Как утверждают ученые, данное вещество как правило довольно оперативно выводится, однако при определенных условиях оно может накапливаться в органах и провоцировать очень опасные недуги.
Мало кто знает, но в организме вырабатываются не только те вещества, которые полезны и важны для его нормально работы, но и ряд довольно опасных соединений. К примеру, этиловый спирт. Синтез данного вещества в организме происходит при сбраживании дрожжевого грибка, который в изобилии присутствует в теле человека. Разумеется, речь идет о крайне незначительных дозах спирта, но в отдельных случаях гормональная система дает сбой и это может спровоцировать серьезные заболевания печени.
Более того, в организме человека может вырабатываться даже цианид, который давно известен как очень смертоносный яд. Это вещество в природе весьма распространено, тем более, что его крохотные дозы содержатся даже в воздухе. Разумеется, что и в окружающей среде, и в человеческом теле дозы цианида крайне малы и не могут привести к летальному исходу, но в случае неправильной работы организма яд начинает накапливаться быстрее, что грозит самыми серьезными последствиями.
Наконец, третье опасное вещество, продуцировать которое способен человек – это изотоп урана. Как утверждают ученые, данное вещество как правило довольно оперативно выводится, однако при определенных условиях оно может накапливаться в органах и провоцировать очень опасные недуги.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:35