Ученые назвали три самых опасных вещества, которые вырабатывает организм человека





Мало кто знает, но в организме вырабатываются не только те вещества, которые полезны и важны для его нормально работы, но и ряд довольно опасных соединений. К примеру, этиловый спирт. Синтез данного вещества в организме происходит при сбраживании дрожжевого грибка, который в изобилии присутствует в теле человека. Разумеется, речь идет о крайне незначительных дозах спирта, но в отдельных случаях гормональная система дает сбой и это может спровоцировать серьезные заболевания печени.Более того, в организме человека может вырабатываться даже цианид, который давно известен как очень смертоносный яд. Это вещество в природе весьма распространено, тем более, что его крохотные дозы содержатся даже в воздухе. Разумеется, что и в окружающей среде, и в человеческом теле дозы цианида крайне малы и не могут привести к летальному исходу, но в случае неправильной работы организма яд начинает накапливаться быстрее, что грозит самыми серьезными последствиями.Наконец, третье опасное вещество, продуцировать которое способен человек – это изотоп урана. Как утверждают ученые, данное вещество как правило довольно оперативно выводится, однако при определенных условиях оно может накапливаться в органах и провоцировать очень опасные недуги.