«Все изменится»: Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала будущее Анастасии Заворотнюк





По словам Ахметжановой, звезда сериала «Моя прекрасная няня» все еще не может справиться с чрезмерным вниманием к ее персоне, вызванным болезнью. Актриса и прежде не очень охотно выносила свою личную жизнь на публику, но теперь общественность буквально не сводит с нее глаз. При этом, утверждает ясновидящая, распространяться о личном сейчас вообще не в интересах Заворотнюк., - приводит слова экстрасенса издание «Собеседник».По мнению ясновидящей, 48-летняя телезвезда в ближайшем будущем переедет из Москвы в одну из стран Европы. Такие мысли, уверена Кажетта Ахметжанова, посещают Анастасию Заворотнюк уже давно, поскольку та прекрасно осознает, что спокойно восстановить силы после непростой болезни в России ей просто не дадут поклонники, журналисты и сопереживающие.