АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

«Все изменится»: Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала будущее Анастасии Заворотнюк

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова взялась предсказать будущее известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. По мнению финалистки популярного шоу «Битва экстрасенсов», знаменитость в обозримом будущем переедет в Европу.
«Все изменится»: Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала будущее Анастасии Заворотнюк

По словам Ахметжановой, звезда сериала «Моя прекрасная няня» все еще не может справиться с чрезмерным вниманием к ее персоне, вызванным болезнью. Актриса и прежде не очень охотно выносила свою личную жизнь на публику, но теперь общественность буквально не сводит с нее глаз. При этом, утверждает ясновидящая, распространяться о личном сейчас вообще не в интересах Заворотнюк. «Она на самом деле была больна, однако недуг этот был не настолько серьезным, как рассказывали в прессе. Как бы там ни было, но вести полноценную жизнь она сейчас не может. Но в скором времени все изменится», - приводит слова экстрасенса издание «Собеседник».

По мнению ясновидящей, 48-летняя телезвезда в ближайшем будущем переедет из Москвы в одну из стран Европы. Такие мысли, уверена Кажетта Ахметжанова, посещают Анастасию Заворотнюк уже давно, поскольку та прекрасно осознает, что спокойно восстановить силы после непростой болезни в России ей просто не дадут поклонники, журналисты и сопереживающие.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники заподозрили Ани Лорак в увлечении пластикой из-за изменений во внешнем…
Надежда Ангарская во время съемок в шоу «Последний герой» похудела на 10…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков устроил погром в студии «Бородина против…
День неторопливости: СМИ узнали, как проводят свободное время российские…
И смех, и грех: Телеведущая Ксения Собчак показала архивные кадры с первым российским…
Ученые назвали три самых опасных вещества, которые вырабатывает организм…
«Все изменится»: Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала будущее Анастасии…
"Уменьшить? Не дождётесь": Екатерина Боярская рассказала о своём отношении к пластическим…
«Только за Украину выплатили 16 миллиардов»: Владимир Путин рассказал об обязательствах по долгам…
Эксперты назвали главные признаки обмана в…
Наталья Поклонская: "Если звезды шоу-бизнеса начнут политическую карьеру, шоу «Голубой огонек» можно снимать в…
Кейт Миддлтон и принца Уильяма заподозрили в том, что они избегают встреч с Меган Маркл и принцем…
«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с…
Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском…
Дарья Донцова продемонстрировала отличное упражнение для красивого…
«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся…
Американские астрофизики заметили новый естественный спутник…
Джанабаева опубликовала редкое фото с сыном Валерия…
Звезда «Дом-2» Александра Черно не рада появлению своей мамы на шоу «Бородина против…
Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок в Иран, Италию и Южную…
Дана Борисова в очередной раз обвинила Елену Хангу в наведении…
В странах ЕС хотят возобновить производство смартфонов со съемными…
Учёные : Нефть и химические компоненты косметики являются причинами ожирения…
Mercedes представила заряженную версию кроссовера AMG GLA…
Немецкие врачи назвали первые симптомы глазного…
ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350…
Медики: Периодическое измерение температуры помогает обнаружить рак…
Певец Прохор Шаляпин после отдыха обратился к врачу с жалобами на плохое…
Просмотреть все новости