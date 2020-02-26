«Все изменится»: Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала будущее Анастасии Заворотнюк
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова взялась предсказать будущее известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. По мнению финалистки популярного шоу «Битва экстрасенсов», знаменитость в обозримом будущем переедет в Европу.
По словам Ахметжановой, звезда сериала «Моя прекрасная няня» все еще не может справиться с чрезмерным вниманием к ее персоне, вызванным болезнью. Актриса и прежде не очень охотно выносила свою личную жизнь на публику, но теперь общественность буквально не сводит с нее глаз. При этом, утверждает ясновидящая, распространяться о личном сейчас вообще не в интересах Заворотнюк. «Она на самом деле была больна, однако недуг этот был не настолько серьезным, как рассказывали в прессе. Как бы там ни было, но вести полноценную жизнь она сейчас не может. Но в скором времени все изменится», - приводит слова экстрасенса издание «Собеседник».
По мнению ясновидящей, 48-летняя телезвезда в ближайшем будущем переедет из Москвы в одну из стран Европы. Такие мысли, уверена Кажетта Ахметжанова, посещают Анастасию Заворотнюк уже давно, поскольку та прекрасно осознает, что спокойно восстановить силы после непростой болезни в России ей просто не дадут поклонники, журналисты и сопереживающие.
По словам Ахметжановой, звезда сериала «Моя прекрасная няня» все еще не может справиться с чрезмерным вниманием к ее персоне, вызванным болезнью. Актриса и прежде не очень охотно выносила свою личную жизнь на публику, но теперь общественность буквально не сводит с нее глаз. При этом, утверждает ясновидящая, распространяться о личном сейчас вообще не в интересах Заворотнюк. «Она на самом деле была больна, однако недуг этот был не настолько серьезным, как рассказывали в прессе. Как бы там ни было, но вести полноценную жизнь она сейчас не может. Но в скором времени все изменится», - приводит слова экстрасенса издание «Собеседник».
По мнению ясновидящей, 48-летняя телезвезда в ближайшем будущем переедет из Москвы в одну из стран Европы. Такие мысли, уверена Кажетта Ахметжанова, посещают Анастасию Заворотнюк уже давно, поскольку та прекрасно осознает, что спокойно восстановить силы после непростой болезни в России ей просто не дадут поклонники, журналисты и сопереживающие.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:24