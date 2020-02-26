«Только за Украину выплатили 16 миллиардов»: Владимир Путин рассказал об обязательствах по долгам СССР
Российский президент Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, в рамках которой была поднята тема обязательств и прав страны со времен СССР. К примеру, было предложено прописать в Основном законе пункт, согласно которому Россия полностью расплатилась по всем обязательствам.
Сам президент назвал очевидным тот факт, что Российская Федерация является правопреемницей Союза, при этом он не видит никакой необходимости прописывать в документе положение о выплаченных обязательствах. «Все страны согласились с тем фактом, что мы являемся правопреемниками, когда нужно было возвращать им кредиты за бывшие союзные республики. Мы, кажется, только за Украину выплатили около 16 миллиардов», - подчеркнул глава государства. По словам Путина, весь мир был счастлив, когда Москва приняла все обязательства по долгам СССР на себя в обмен на зарубежные активы прекратившей свое существование страны. Вот только сама Россия, утверждает Владимир Владимирович, полагающееся ей так и не получила.
«Мы погасили долги за всех, а вот зарубежные активы, некоторые государства, которые были образованы на пространстве бывшего СССР, так и не передали в нашу собственность», - посетовал президент.
Сам президент назвал очевидным тот факт, что Российская Федерация является правопреемницей Союза, при этом он не видит никакой необходимости прописывать в документе положение о выплаченных обязательствах. «Все страны согласились с тем фактом, что мы являемся правопреемниками, когда нужно было возвращать им кредиты за бывшие союзные республики. Мы, кажется, только за Украину выплатили около 16 миллиардов», - подчеркнул глава государства. По словам Путина, весь мир был счастлив, когда Москва приняла все обязательства по долгам СССР на себя в обмен на зарубежные активы прекратившей свое существование страны. Вот только сама Россия, утверждает Владимир Владимирович, полагающееся ей так и не получила.
«Мы погасили долги за всех, а вот зарубежные активы, некоторые государства, которые были образованы на пространстве бывшего СССР, так и не передали в нашу собственность», - посетовал президент.