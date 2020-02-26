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«Только за Украину выплатили 16 миллиардов»: Владимир Путин рассказал об обязательствах по долгам СССР

Российский президент Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, в рамках которой была поднята тема обязательств и прав страны со времен СССР. К примеру, было предложено прописать в Основном законе пункт, согласно которому Россия полностью расплатилась по всем обязательствам.
«Только за Украину выплатили 16 миллиардов»: Владимир Путин рассказал об обязательствах по долгам СССР

Сам президент назвал очевидным тот факт, что Российская Федерация является правопреемницей Союза, при этом он не видит никакой необходимости прописывать в документе положение о выплаченных обязательствах. «Все страны согласились с тем фактом, что мы являемся правопреемниками, когда нужно было возвращать им кредиты за бывшие союзные республики. Мы, кажется, только за Украину выплатили около 16 миллиардов», - подчеркнул глава государства. По словам Путина, весь мир был счастлив, когда Москва приняла все обязательства по долгам СССР на себя в обмен на зарубежные активы прекратившей свое существование страны. Вот только сама Россия, утверждает Владимир Владимирович, полагающееся ей так и не получила.

«Мы погасили долги за всех, а вот зарубежные активы, некоторые государства, которые были образованы на пространстве бывшего СССР, так и не передали в нашу собственность», - посетовал президент.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:16

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