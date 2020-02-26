«Только за Украину выплатили 16 миллиардов»: Владимир Путин рассказал об обязательствах по долгам СССР





Сам президент назвал очевидным тот факт, что Российская Федерация является правопреемницей Союза, при этом он не видит никакой необходимости прописывать в документе положение о выплаченных обязательствах., - подчеркнул глава государства. По словам Путина, весь мир был счастлив, когда Москва приняла все обязательства по долгам СССР на себя в обмен на зарубежные активы прекратившей свое существование страны. Вот только сама Россия, утверждает Владимир Владимирович, полагающееся ей так и не получила., - посетовал президент.